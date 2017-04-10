首列英国到中国的货运火车整装待发 循古丝绸之路运出英国商品

路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。

此趟列车行程7,500英里，从英格兰东部至中国东部，耗时三周，约相当于海运所需时间的一半。从中国到英国的第一列货运火车已经在1月份抵达英国。

英国正努力加强与全球其它地区的贸易联系，为两年后退出欧盟做准备。

“与中国这一新的轨道连接是对英国走向全球的又一提振，循着古丝绸之路将英国商品运至全世界，”英国贸易部长Greg Hands称。(完)