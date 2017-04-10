首列英国到中国的货运火车整装待发 循古丝绸之路运出英国商品

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
此趟列车行程7,500英里，从英格兰东部至中国东部，耗时三周，约相当于海运所需时间的一半。从中国到英国的第一列货运火车已经在1月份抵达英国。
英国正努力加强与全球其它地区的贸易联系，为两年后退出欧盟做准备。
“与中国这一新的轨道连接是对英国走向全球的又一提振，循着古丝绸之路将英国商品运至全世界，”英国贸易部长Greg Hands称。(完)
(编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。