乌克兰将与中国签署玉米检疫协议

路透北京7月19日电---乌克兰农业公司UkrLandFarming(ULF)表示，乌克兰和中国料在年底前签署一份玉米检疫协议。这将为乌克兰向中国出口玉米奠定基础。

作为世界第二大玉米消费国，中国97%的玉米进口来自美国，并已着眼扩展多元化渠道以加强食品安全。中国今年提高了从泰国和老挝的玉米进口量。

ULF董事会主席Oleg Bakhmatyuk在北京对记者表示：“乌克兰期望在年底前签署该协议，随後我们能很快开始向中国出口玉米。”

他说：“双方都积极地进行会谈，（美国）持续乾旱天气给乌克兰玉米出口提供机会，并将加快准入进程。”

部分出口是根据中国和乌克兰此前的一份协议，即乌克兰每年向中国提供200-250万吨玉米，以偿还中国为乌克兰农业项目提供的30亿美元贷款融资。

Bakhmatyuk表示，包括中粮集团(COFCO)和饲料商新希望集团等在内的多家中国企业有意从乌克兰购买玉米。

他还补充道，每年出口中国的玉米可能达到1,000-1,500万吨，而价格要比进口自美国的玉米低逾20%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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