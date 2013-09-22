中国计划购买300万公顷乌克兰农田

路透上海9月22日 - 媒体周日报道称，中国将购买300万公顷(740万英亩)乌克兰农田。中国正在努力满足国内日益增长的食品需求，这一投资将使乌克兰成为中国在海外最大的农业中心。

新疆生产建设兵团与乌克兰农业公司KSG Agro签署协议，后者将向中国提供10万公顷农田。《南华早报》报道称，最终购买数量将增加至300万公顷。

中国专家表示，中国土地面积有限且生产力低下，必须扩大海外农业规模，以确保足够的粮食供应。

中国以全球9%的耕地养活着占全球五分之一的人口。随着民众收入的增加，人们对食品的需求也在增长。

《南华早报》援引新疆建设兵团的一份声明称，根据这份为期50年的协议，中方将可在乌克兰农田种植作物和养猪。

《南华早报》援引一名农业专家的话报道称，2009年，中国的海外农田共有逾200万公顷。

新疆建设兵团的一名发言人称，他不清楚声明一事，且未立即就路透要求证实相关报道作出回应。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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