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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 17日 星期五 13:40 BJT

乌克兰今年拟向中国供应350万吨粮食--报道

乌克兰Interfax周四援引乌克兰国家粮食公司GPZKU执行长Valery Tomilenko的话称，按照2012年签署的一项贷款换粮食协议，该公司2015年计划向中国供应至少350万吨粮食。两名中国行业消息人士本月称，今年到目前为止，中国已经从乌克兰订购了大约200万吨玉米，远超过早些时候的预测值60万吨。路透
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