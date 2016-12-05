独家：美国警告中国 将把非法与朝鲜往来的中国企业列入黑名单

路透华盛顿12月2日 - 据美国国务院高级官员，美国已警告中国，如果中国未执行联合国对朝鲜的制裁，将把违法与朝鲜保持业务往来的中国企业和银行列入黑名单。

美国的态度变得强硬，反映出对中国失去耐心，而且认为中国没有严格执行目前对朝鲜的制裁。

美国官员称朝鲜进行第五次核试验后，美国副国务卿Antony Blinken在10月与中国官员在北京会面时，表达了上述信息。

美国国家安全顾问Susan Rice及国务卿克里11月1日在纽约会见中国国务委员杨洁篪时，强调掐断朝鲜金融流动的重要性。

作为回应，中国政府官员表示，他们认为单是对朝鲜施压并没有用，而且反对美国可能伤害中国企业的一切行动。

美国对中国企业与银行的制裁，可能使两国关系更趋紧张，南海主权争议与韩国将部署萨德反导系统已令双方出现分歧。

在奥巴马任期仅剩数周的情况下，官员表示，所有的重要举措可能留待特朗普政府决定，后者将于1月就任。

但特朗普是否会寻求对中国企业进行制裁仍不明朗。

联合国安理会上周三一致通过对朝鲜实施新的制裁，目的是将朝鲜的年出口收入砍掉四分之一。朝鲜9月进行了其第五次核试验，也是至今规模最大的一次。不过朝鲜已拒绝接受这项决议。(完)