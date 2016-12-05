独家：美国警告中国 将把非法与朝鲜往来的中国企业列入黑名单

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿12月2日 - 据美国国务院高级官员，美国已警告中国，如果中国未执行联合国对朝鲜的制裁，将把违法与朝鲜保持业务往来的中国企业和银行列入黑名单。
美国的态度变得强硬，反映出对中国失去耐心，而且认为中国没有严格执行目前对朝鲜的制裁。
美国官员称朝鲜进行第五次核试验后，美国副国务卿Antony Blinken在10月与中国官员在北京会面时，表达了上述信息。
美国国家安全顾问Susan Rice及国务卿克里11月1日在纽约会见中国国务委员杨洁篪时，强调掐断朝鲜金融流动的重要性。
作为回应，中国政府官员表示，他们认为单是对朝鲜施压并没有用，而且反对美国可能伤害中国企业的一切行动。
美国对中国企业与银行的制裁，可能使两国关系更趋紧张，南海主权争议与韩国将部署萨德反导系统已令双方出现分歧。
在奥巴马任期仅剩数周的情况下，官员表示，所有的重要举措可能留待特朗普政府决定，后者将于1月就任。
但特朗普是否会寻求对中国企业进行制裁仍不明朗。
联合国安理会上周三一致通过对朝鲜实施新的制裁，目的是将朝鲜的年出口收入砍掉四分之一。朝鲜9月进行了其第五次核试验，也是至今规模最大的一次。不过朝鲜已拒绝接受这项决议。(完)
(编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张荻)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)