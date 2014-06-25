海外发债可能成为中国城市轨道交通公司融资新模式--标普

路透北京6月25日 - 评级机构标准普尔最新表示，北京市基础设施投资有限公司（京投）率先涉足海外债券市场，可能引发包括城市轨道交通公司在内的地方融资平台效仿，以期在当前财政收入趋紧的大环境之下多元化融资渠道。

据国内媒体报导，京投公司近期拟在海外发行20亿美元中期票据，今年3月该公司已通过海外子公司发行了总额为3亿美元的5年期美元债券。京投成为首家在海外市场发债融资的地方融资平台公司。

标普报告指出，海外融资帮助京投实现融资渠道的多元化，且由于目前美元的利率低于人民币的利率水平，海外融资也降低了融资成本，京投这类城市轨道交通投融资公司可能也会通过信托和国内债券市场进一步扩大融资渠道。

不过，考虑到巨大的融资规模和较长的融资期限，长期而言政府注资和银行贷款仍将是京投这类公司的主要资金来源。

“我们也听到有一些地方融资平台，包括地铁融资公司，看到京投经验后，有这个想法，但发债还是个复杂的过程，有巨大的融资需求和增加融资渠道的需要，实现还是需要一定时间。“标普分析师吕岚表示。

她在相关电话会上称，从一些融资平台表现出来的兴趣以及他们的潜在需求来看，预计这类发债的可能性还是比较大的。

中国正大力推进城市轨道交通的发展，计划在2020年前建成6,000公里的城市轨道线路，标普预计2014-2020年中国新建地铁线路需要2.0-2.5万亿元人民币（约合3,200-4,000亿美元）的投资。以北京为例，今年将增加60公里运营里程，未来七年进一步增加440公里，几乎较现有里程翻番。

标普认为，鉴于城市轨道项目的巨大规模，以及地方政府已处于高负债水平，相关财政负担可能令政府越发难以承受。

根据最近对北京市政府的审计报告，截至2013年6月北京市政府承担的轨道交通相关债务达1,519亿元人民币，占到市政府总债务的约20%。

标普将京投公司评级为A+/稳定，称北京市政府强健的信用度为京投公司2014年3月的首次债券发行提供了保障，京投公司提供的必要公共服务是私营部门很难轻易承担的，因此获得政府特别支持的可能性为几乎肯定。

标普预计2015年前，地方政府的资金注入将占建设城市轨道网络所需投资的30%-40%。此外，地方政府还可能为项目建设提供隐含债务担保。不过，随着地方政府试图控制不断攀升的债务水平，对地铁公司的支持可能会开始减弱。

**鼓励公私合营**

考虑到城轨公司未来可获得的财政资金可能减少，鼓励地铁项目公私合营，更好利用物业开发机会，以及提高票价等方式都有助于改善盈利能力，减轻地方政府的财政压力。

标普预计，未来几年内中国的地铁公司可能会越来越多地采用公私合营模式来为项目融资。四年多前京投公司在北京地铁四号线建设上首次引入香港铁路有限公司（港铁），采用公私合营的融资模式。

今年5月，中央推出80个基础设施示范项目，吸引“社会资本”以公私合营方式参与，其中包括北京地铁16号线和深圳地铁6号线。

标普认为，低票价是地铁公司盈利的重要枷锁，据其估计，京投公司至少须将北京地铁票价提高一倍，才能覆盖运营费用。

此外，他们预计像京投这样的地铁公司将越来越多地寻求物业开发机会。未来几年内物业相关收入将增长，但对地铁开发的资金支持仍将较为薄弱。长期而言，京投公司计划利用房地产业务的强劲现金流支持其核心的轨道业务。

京投由北京市国资委出资成立，业务涵盖北京市内基础设施项目的投融资、前期规划、资本运营及相关资源开发管理，现总资产约达2,808亿元。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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