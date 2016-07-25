焦点：中国女性高端内衣市场各大品牌群雄逐鹿

路透香港7月24日 - 高端女式内衣销售领跑中国普遍低迷的奢侈品市场，加剧国际品牌与想走高端路线的国内竞争者之间的激烈竞争。

美国品牌维多利亚的秘密(Victoria's Secret)将在中国开设第一家门店，意大利顶级奢侈内衣品牌La Perla和德国黛安芬(Triumph)要增加门店数量，并将进军中国大城市以外的地区，希望从中国女士内衣市场分得一杯羹。根据Mintel Group的数据，中国女内衣市场规模在五年内增长了一倍多，达到180亿美元。

中国消费者品味日臻成熟，女性给自己购物更有信心。而中国国家主席习近平提出反对奢靡之风，或将引导消费热情从大牌提包和配饰转移到运动服、运动休闲服以及更低调的内衣方面。

“买来奢侈品...不是为了炫耀，只是为了让自己感觉比较好，”LaPerla的亚洲主管Chiara Scaglia表示。

根据Euromonitor的数据，到明年中国女士内衣市场零售总额料将达到250亿美元--是美国的两倍--并且到2020年将成长至330亿美元。

中国公司如北京爱慕(Beijing Aimer)、曼妮芬(Maniform)和欧迪芬(Ordifen)也在追逐这个市场，目标锁定高端消费者，并要提升产品质量。

“这意味着外国品牌不但要在质量上超过中国国内品牌，而且还要在创新方面做得更好，”Mintel董事Matthew Crabbe表示。

这一市场目前高度分散，没有一家主要生产商的市场份额超过3%。由于全球前景相当黯淡，国际品牌将中国视为提振整体营收的重点。

拉佩拉(La Perla)已在中国开了八家门店，并计划今年内在成都和重庆再开设折扣店。该公司还计划在北京开一家男士内衣店。拉佩拉内衣的售价约为2,000元人民币(300美元)。

“人们对内衣行业的观念已发生变化，”Scaglia对路透表示，“起初，和我们聊过的很多人都很困惑，为什么会有人愿意花1,000多美元购买谁也看不见的内裤。”

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维多利亚的秘密今年将在上海开设一家占地20,000平方英尺(1,860平方米)的旗舰店，该店位于市中心，过去曾是路易威登的门店。“我认为这是以非常高调的方式宣布我们进入中国，应该会成为我们在中国庞大业务的起点，”维多利亚的秘密母公司L Brands International的总裁Martin Waters称。

黛安芬计划今年在五个还没有其门店的中国城市开店，明年在11个城市开店。黛安芬已在中国拥有1,000家门店。

专注大众市场的中国内衣生产商都市丽人(2298.HK)去年收购了欧迪芬，以提高其在奢侈品市场的份额。都市丽人的文胸售价从50元人民币(7.50美元)起。

“我们希望逐步进入高端市场，”都市丽人的助理财务长Peter Lam说。

上述国际品牌称，他们并没有为中国市场特别推出产品，但拉佩拉指出，一些颜色--红色和浅粉色--在亚洲卖得比欧洲或美国好很多。这家意大利品牌在营销中还签约中国超模刘雯助力其销售。

日本和韩国品牌在中国也越来越受欢迎。(完)