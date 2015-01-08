中国完善就业失业登记管理办法

通知指出，各地对符合失业登记条件的人员，不得以人户分离、户籍不在本地或没有档案等为由不予受理。

通知还指出，各地要建立健全公共就业服务提供机制，保障城镇常住人员享有与本地户籍人员同等的劳动就业权利，并有针对性地为其免费提供就业政策法规咨询、职业指导、职业介绍等基本公共就业服务。