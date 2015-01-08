中国完善就业失业登记管理办法

中国试点地区合条件跨国企业获准开展跨境人民币双向资金池业务
路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京1月7日 - 中国人力资源和社会保障部日前发出通知，进一步完善就业失业登记管理办法。
通知指出，各地对符合失业登记条件的人员，不得以人户分离、户籍不在本地或没有档案等为由不予受理。
通知还指出，各地要建立健全公共就业服务提供机制，保障城镇常住人员享有与本地户籍人员同等的劳动就业权利，并有针对性地为其免费提供就业政策法规咨询、职业指导、职业介绍等基本公共就业服务。
通知称，对进行失业登记的城镇常住人员，要按规定落实职业培训补贴和职业技能鉴定补贴政策。（完）
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路透北京5月2日 - 中国发展改革委等五部门周二发布意见称，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券，并且允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。
路透北京5月2日 - 中国国家发改委周二称，2017年3月6日，发改委征集中国2013年以来促进“一带一路”沿线国家经济发展、社会进步、民生改善的基础设施和公共事业PPP项目。截至目前，共收到来自央企和地方申报的项目44个，申报工作已经结束。
自从北京2014年启动香港与上海股市交易互联互通以来，香港和内地之间的“债券通”计划就传闻不断，但相关当局一直没有提供什么细节和时间表。(完)