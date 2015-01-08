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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:37 BJT

中国完善就业失业登记管理办法

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月7日 - 中国人力资源和社会保障部日前发出通知，进一步完善就业失业登记管理办法。

通知指出，各地对符合失业登记条件的人员，不得以人户分离、户籍不在本地或没有档案等为由不予受理。

通知还指出，各地要建立健全公共就业服务提供机制，保障城镇常住人员享有与本地户籍人员同等的劳动就业权利，并有针对性地为其免费提供就业政策法规咨询、职业指导、职业介绍等基本公共就业服务。

通知称，对进行失业登记的城镇常住人员，要按规定落实职业培训补贴和职业技能鉴定补贴政策。(完)
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