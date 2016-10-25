中国三季度末登记失业率4.04% 将公告第一批养老基金管理机构

路透北京10月25日 - 中国人力资源社会保障部周二表示，三季度末，全国城镇登记失业率为4.04%，低于4.5%的年度调控目标，并表示启动养老保险基金投资运营，公告第一批养老基金管理机构。

人社部发言人李忠在发布会上称，1-9月，全国城镇新增就业1,067万人，提前完成了全年1,000万人的目标任务。前九个月，城镇失业人员再就业426万人。就业困难人员实现就业125万人，完成全年120万人的目标任务。

“当然，随着现在经济下行压力加大和结构调整深入推进，就业也确实面临一些新的情况和挑战，”李忠表示，下一步将突出抓好高校毕业生就业和化解过剩产能中的职工安置工作。

他指出，目前就业形势保持总体稳定。9月31个大城市城镇调查失业率是低于5%，这也是自2013年6月以来第一次低于5%。而据100个城市公共就业服务机构人力资源市场供求数据显示，在三季度市场求人倍率是1.10，反映了市场招聘岗位的供给数还是大于需求人数，说明市场岗位供求还是比较充裕的。

在养老金投资方面，李忠表示，人社部会同财政部、社保基金理事会一起制定了委托投资合同，目前已经印发；加快制定一些配套政策；做好与地方的对接工作，指导地方根据自己的实际做好资金测算，确定投资额度。目前，部分省份已经制定了具体方案，形成了委托投资的计划；同时研究制定基金资产配置、设计投资产品、管理投资风险相关预案。

“下一步将在年内组织第一批委托省份与社保基金理事会签订合同。”李忠称，“同时也会由社保基金理事会牵头组织评审委员会，优选出第一批养老基金管理机构，正式启动投资运营工作。”

对于养老保险个人账户的空账问题，李忠指出，社会上议论比较多的所谓实账、空账，这其实是相对于养老保险的筹资模式来说的，即选择现收现付还是部分积累，还是完全积累，它所对应的基金结余是不一样的。

但是对于个人来说，个人账户的记账额就是实账。下一步人社部将结合养老保险顶层设计的研究，进一步研究完善个人账户，保证养老保险制度更加公平、更可持续。

中国人社部近日发布《中国社会保险发展年度报告2015》显示，全国养老金个人账户空账规模不断增长，空账率已超九成。（完）