中国四季度末城镇失业率略升至4.05% 将研究渐进式延迟退休

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京1月24日 -中国人力资源和社会保障部周五举行新闻发布会称，2013全年实现城镇新增就业1,310万人，城镇登记失业率保持在4.1%左右的较低水平，四季度末为4.05%，较三季度末时的4.04%略有上升。
人社部新闻发言人李忠在发布会上并称，下一步将研究渐进式延迟退休年龄政策，并深化养老保险顶层设计研究。
他并表示，根据对100个城市人力资源市场供求信息分析，2013年市场求人倍率延续了往年求略大于供、保持基本平衡的态势，一直稳定在1以上。
所谓“求人倍率”，是指市场岗位空缺与求职人数的比率。
在推进社会保障制度建设方面，李忠称，未来将深化养老保险顶层设计研究，整合城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险制度。
此外，还要落实税收优惠等支持政策，大力发展企业年金、职业年金等多层次养老保险。
人社部10月下旬公布数据显示，中国三季度末城镇登记失业率为4.04%，为自2010年9月底以来首次下降。此前曾连续三年维持在4.1%不变。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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