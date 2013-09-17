中国联通称新款iPhone订单超过10万部

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透旧金山9月17日 - 中国电信运营商中国联通(0762.HK)表示，苹果(AAPL.O)的iPhone 5C和5S自上周推出以来，预订单数量超过了10万部。
中国联通周一在其官方新浪微博上发布的订单数据，是关键的中国市场对于苹果新款iPhone需求情况的首个信号。
“自从联通启动网上预订以来，订单量已超过了10万部，”联通通过认证微博账号发布的文章称，但没有提供其它细节。
上述手机将在周五开卖。
苹果iPhone 5去年12月在中国推出的时候，最初三天的销量就超过了200万部。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。