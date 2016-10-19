中国联通前三季度业绩料降逾八成 因销售费用和成本投入加大

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月19日 - 中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)周二稍晚发布业绩预告称，初步测算，今年前三季度归属于母公司的净利润预计约为4.9亿元人民币，同比减少约81.8%，主因销售费用料大幅增加以及成本投入加大。
该公司在上交所网站刊登的公告显示，导致净利润同比下降的原因包括期内销售费用料同比明显上升，此外铁塔使用费用增加及能源、物业租金等成本投入加大，导致网络运行及支撑成本预计较去年同期明显上升，但比去年下半年净亏损已有明显改善。
“未来公司将狠抓聚焦战略落地，创新合作发展，全力推进持续性业绩逐步反转。”公告称。
该公司上周曾公告称，母公司中国联合网络通信集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。不过公告指出，集团是否列入国资委混改第一批试点，目前尚未得到最终批准，还存在不确定性，具体实施方案也仍在讨论中。
受混改消息影响，中国联通A股上周以来大幅上涨，周二该股收报5.11元，过去一个月累计上涨近25%。
中国联通是红筹股中国联通(0762.HK)间接最大股东。（完）
欲浏览业绩预告全文，请点击上交所网站：here
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。