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中国财经 | 2016年 10月 19日 星期三 09:27 BJT

中国联通前三季度业绩料降逾八成 因销售费用和成本投入加大

路透北京10月19日 - 中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)周二稍晚发布业绩预告称，初步测算，今年前三季度归属于母公司的净利润预计约为4.9亿元人民币，同比减少约81.8%，主因销售费用料大幅增加以及成本投入加大。

该公司在上交所网站刊登的公告显示，导致净利润同比下降的原因包括期内销售费用料同比明显上升，此外铁塔使用费用增加及能源、物业租金等成本投入加大，导致网络运行及支撑成本预计较去年同期明显上升，但比去年下半年净亏损已有明显改善。

“未来公司将狠抓聚焦战略落地，创新合作发展，全力推进持续性业绩逐步反转。”公告称。

该公司上周曾公告称，母公司中国联合网络通信集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。不过公告指出，集团是否列入国资委混改第一批试点，目前尚未得到最终批准，还存在不确定性，具体实施方案也仍在讨论中。

受混改消息影响，中国联通A股上周以来大幅上涨，周二该股收报5.11元，过去一个月累计上涨近25%。

中国联通是红筹股中国联通(0762.HK)间接最大股东。（完）

欲浏览业绩预告全文，请点击上交所网站：here

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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