中国联通前三季度业绩料降逾八成 因销售费用和成本投入加大

该公司在上交所网站刊登的公告显示，导致净利润同比下降的原因包括期内销售费用料同比明显上升，此外铁塔使用费用增加及能源、物业租金等成本投入加大，导致网络运行及支撑成本预计较去年同期明显上升，但比去年下半年净亏损已有明显改善。