中国联通称集团正筹划混改重大事项 或涉及公司股份变动

路透上海4月6日 - 中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)周四公告称，已接到控股股东中国联合网络通信集团通知，联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，该事项拟以本公司为平台，可能涉及公司股份变动事宜。

公告指出，鉴于本次事项的相关方案正在进一步论证中，尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票于周三(5日)紧急停牌一天，并将于今日起停牌。

公司并承诺将尽快确定该事项的交易类别，并于股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展并复牌。

中国联通停牌前（3月31日）收报7.47元人民币。（完）

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