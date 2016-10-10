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中国财经 | 2016年 10月 10日 星期一 09:22 BJT

中国联通称母公司联通集团正研究和讨论混改方案

路透上海10月10日 - 中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)周日公告称，母公司中国联合网络通信集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。

不过公告指出，集团是否列入国资委混改第一批试点，目前尚未得到最终批准，还存在不确定性，具体实施方案也仍在讨论中。

国家发改委网站9月30日刊登的新闻稿中，将联通集团和东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企一并列入首批混合所有制改革试点项目。

中国联通是红筹股中国联通(0762.HK)间接最大股东。

因国定假日，中国股市自上周一起休市，本周一恢复交易。节前最后一个交易日中国联通收报4.15元，过去三个月累计上涨8.9%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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