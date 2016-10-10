中国联通称母公司联通集团正研究和讨论混改方案

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透上海10月10日 - 中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)周日公告称，母公司中国联合网络通信集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。
不过公告指出，集团是否列入国资委混改第一批试点，目前尚未得到最终批准，还存在不确定性，具体实施方案也仍在讨论中。
国家发改委网站9月30日刊登的新闻稿中，将联通集团和东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等央企一并列入首批混合所有制改革试点项目。
中国联通是红筹股中国联通(0762.HK)间接最大股东。
因国定假日，中国股市自上周一起休市，本周一恢复交易。节前最后一个交易日中国联通收报4.15元，过去三个月累计上涨8.9%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。