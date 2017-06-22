独家：中国联通混改筹资100亿美元 阿里巴巴及腾讯将注资--消息

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透香港6月22日 - 多位消息人士指出，中国联通计划筹资约100亿美元，中国科技业巨擘阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)都将参与成为新股东。这是中国当局推动混合所有制方案的一部分。
四位知情消息人士向路透表示，在这项筹资行动中，阿里巴巴与腾讯将投资中国联合网络通信集团旗下A股公司--中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)。
其中一名消息人士指出，在新股东之中，阿里巴巴及腾讯的投资规模居前，而百度(BIDU.O)已退出。消息人士并未说明退出决定的理由。
消息人士称，联通集团计划通过旗下A股公司筹资约700亿人民币(102.5亿美元)。根据汤森路透数据，这将是2010年友邦(1299.HK)首次公开招股(IPO)以来亚洲最大的募资案。
其中两名消息人士称，当中约500亿元人民币将透过发行新股募集，联通集团也将出售在中国联通A股的部分持股。由于谈判并未公开，消息人士无法具名。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。