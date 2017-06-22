独家：中国联通混改筹资100亿美元 阿里巴巴及腾讯将注资--消息

路透香港6月22日 - 多位消息人士指出，中国联通计划筹资约100亿美元，中国科技业巨擘阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)都将参与成为新股东。这是中国当局推动混合所有制方案的一部分。

四位知情消息人士向路透表示，在这项筹资行动中，阿里巴巴与腾讯将投资中国联合网络通信集团旗下A股公司--中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)。

其中一名消息人士指出，在新股东之中，阿里巴巴及腾讯的投资规模居前，而百度(BIDU.O)已退出。消息人士并未说明退出决定的理由。

消息人士称，联通集团计划通过旗下A股公司筹资约700亿人民币(102.5亿美元)。根据汤森路透数据，这将是2010年友邦(1299.HK)首次公开招股(IPO)以来亚洲最大的募资案。

其中两名消息人士称，当中约500亿元人民币将透过发行新股募集，联通集团也将出售在中国联通A股的部分持股。由于谈判并未公开，消息人士无法具名。(完)