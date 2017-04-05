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中国财经 | 2017年 4月 5日 星期三 14:39 BJT

中国联通停牌以待刊发内幕消息 对混改落实传闻不予置评（更新版）

（新增发言人回应）

路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司(0762.HK)周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。

就国内有报道指联通的混改方案将在上半年出炉，联通的公司秘书翁顺来接受路透查询时对此不予置评，只表示预计今天稍晚会发出公告，但具体内容现阶段不便评论。

停牌前，联通周一收市报10.86港元，过去一个月累计涨近17%。其主要股东中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)今天亦停牌。

去年11月市场曾经传出联通最终母公司联通集团的混合所有制改革实施方案已获确认，惟联通澄清指，改革实施方案以及联通集团列入混合所有制改革第一批试点事项均未得到最终批准。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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