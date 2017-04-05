中国联通停牌以待刊发内幕消息 对混改落实传闻不予置评（更新版）

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
（新增发言人回应）
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司(0762.HK)周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
就国内有报道指联通的混改方案将在上半年出炉，联通的公司秘书翁顺来接受路透查询时对此不予置评，只表示预计今天稍晚会发出公告，但具体内容现阶段不便评论。
停牌前，联通周一收市报10.86港元，过去一个月累计涨近17%。其主要股东中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)今天亦停牌。
去年11月市场曾经传出联通最终母公司联通集团的混合所有制改革实施方案已获确认，惟联通澄清指，改革实施方案以及联通集团列入混合所有制改革第一批试点事项均未得到最终批准。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。