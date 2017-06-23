中国联通涨逾5%至近两年新高 消息指母公司混改引资百亿美元

路透香港6月23日 - 中国三大电讯商之一的中国联通(0762.HK)周五早盘股价一度升逾5%，创近两年新高。此前路透引述消息人士指出，中国联通最终母公司联通集团混合所有制改革方案拟筹资100亿美元，并将引入中国科技业巨擘阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)为新股东。

红筹股中国联通今天高开近3.5%后，盘中最多曾升5.22%至12.1港元，为自2015年7月初以来最高。香港时间10:14，中国联通涨4.7%，大盘恒生指数.HSI则微升0.18%。

多位消息人士表示，在联通集团约100亿美元的混改筹资计划中，阿里巴巴与腾讯将投资集团旗下联通A股公司(600050.SS)，当中约500亿元人民币将透过发行新股募集，联通集团也将出售在中国联通A股公司的部分持股。

联通A股仍在停牌，停牌前（3月31日）收报7.47元人民币。（完）