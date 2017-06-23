中国联通涨逾5%至近两年新高 消息指母公司混改引资百亿美元

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透香港6月23日 - 中国三大电讯商之一的中国联通(0762.HK)周五早盘股价一度升逾5%，创近两年新高。此前路透引述消息人士指出，中国联通最终母公司联通集团混合所有制改革方案拟筹资100亿美元，并将引入中国科技业巨擘阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)为新股东。
红筹股中国联通今天高开近3.5%后，盘中最多曾升5.22%至12.1港元，为自2015年7月初以来最高。香港时间10:14，中国联通涨4.7%，大盘恒生指数.HSI则微升0.18%。
多位消息人士表示，在联通集团约100亿美元的混改筹资计划中，阿里巴巴与腾讯将投资集团旗下联通A股公司(600050.SS)，当中约500亿元人民币将透过发行新股募集，联通集团也将出售在中国联通A股公司的部分持股。
联通A股仍在停牌，停牌前（3月31日）收报7.47元人民币。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。