联通集团筹划混改将以中国联通为平台 打响混改行情发令枪（更新版）

（新增分析师评论及背景）

路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。

兴业证券策略团队最新报告指出，3月底发改委副主任刘鹤主持改革专题会议，指出要尽快批复实施试点方案，在铁路、电信等七大领域形成一批典型案例。联通方案出台将成为此轮混改行情的“发令枪”，建议关注有望进入第一批试点的中国联通、东方航空(600115.SS)(0670.HK)、哈电集团(1133.HK)等；以及存在混改预期的铁龙物流(600125.SS)、中国国航(601111.SS)(0753.HK)等。

中国联通周四公告称，已接到控股股东中国联合网络通信集团通知，联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，该事项拟以本公司为平台，可能涉及公司股份变动事宜。

据国家发改委网站，3月31日，发改委副主任刘鹤召开专题会议，会议要求着力抓好混合所有制改革试点，尽快批复实施试点方案，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，形成一批典型案例，形成可复制可推广的经验。

公告指出，鉴于本次事项的相关方案正在进一步论证中，尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票于周三(5日)紧急停牌一天，并将于今日起继续停牌。公司并承诺将尽快确定该事项的交易类别，并于股票停牌之日起的五个工作日内公告该事项进展并复牌。

中国联通控股的红筹股子公司中国联合网络通信（香港）股份有限公司(0762.HK)周三亦临时停牌，该公司周四起将恢复交易。

中国联通停牌前（3月31日）收报7.47元人民币；港股中联通周一收报10.86港元。因清明假期，中国A股市场周一和周二休市，香港周二休市。（完）

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