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中国财经 | 2017年 4月 5日 星期三 09:12 BJT

中国联通称股份短暂停牌 待刊发内幕消息

路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司(0762.HK)周三称，其股份暂停买卖，以待发出一份有关该公司内幕消息的公告。

停牌前，联通周一收市报10.86港元，过去一个月累计涨近17%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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