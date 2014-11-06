中国联通计划2015年4G终端销量达1亿台--报载

路透上海11月6日 - 中国三大电信运营商之一中国联通(0762.HK)董事长常小兵表示，中国联通将全面加快TDD/FDD双混合组网建设，2015年实现移动网络覆盖到村，将拿出50亿元人民币重点补贴双4G终端，计划2015年双4G终端销量达到1亿台。

中国证券报周四报导，中国联通提出“双4G”终端战略，将在国内同时支持TD-LTE、LTE-FDD两个4G网络。常小兵在“中国联通双4G领先计划产业链高端峰会”上表示，中国联通将“全面实施以4G为统领的移动宽带领先战略”，坚持“基于集中运营的双4G领先市场策略”，在行业内率先实现全国集中统一运营。

常小兵指出，中国联通在4G时代将发生四大战略变化，内容包括2015年实现中国联通移动网络覆盖到村，基站数量大幅增加；其次要全面培育4G终端产业链；将综合运用终端补贴、话费补贴、渠道补贴、渠道佣金等多种模式，与合作伙伴共赢发展等内容。

联通相关人士透露，2015年中国联通双4G领先计划终端销量目标为1亿台，并联合产业链各方打造“双4G终端百万俱乐部”。中国联通将准备50亿元资金用于支付“双4G终端百万俱乐部”专项终端补贴和终端酬金。

渠道方面，中国联通将创新开展产业链合作，在现有的“定制终端+渠道+统一业务政策”传统分级合作模式的基础上，探索建立全国统一“双4G终端+核心渠道+专属定制业务政策”的垂直区隔合作新模式，同时借力沃易购服务平台创新渠道合作模式，为产业链搭建更加便捷、有效、低成本终端销售平台。

4G是中国通信运营商竞争的重要领域，此前中国移动(0941.HK)董事长奚国华也曾表示，今年中国移动将建成50万个4G基站，整体投资超过2,400亿元人民币。同时公司计划今年销售1亿个4G终端，发展5,000万个4G用户。（完）

(发稿 徐永；审校 林高丽)

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