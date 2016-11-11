中国紫光集团再度举牌港股 持有中兴通讯H股逾5%股份

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月11日 - 继中芯国际(0981.HK)后，中国紫光集团再度举牌港股，持有中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)H股逾5%的股份。
据香港联交所周五的股权披露资料显示，紫光集团于11月7日在市场上买入99.32万股中兴通讯H股，平均价每股10.736港元；本次增持后，其持股比例由4.99%升至5.12%，涉及股数3,866.32万股。
中兴通讯H股今天收升3.36%，报11.68港元。
根据《证券及期货条例》，持有5%或以上权益的股东即属大股东，并须于三个工作天内透过交易所知会市场。换言之，这是紫光集团对中兴通讯持股首度曝光。
紫光集团接连举牌港股，其持有中国最大芯片代工企业--中芯国际逾5%股份的消息刚刚曝光，随即又再举牌中兴通讯。
紫光集团最近斥逾5亿港元增持中芯国际的股份后，持股比例升至6.66%。就举牌并增持股份的举动，中芯国际经向紫光集团“摸底”后称，获对方确认以财务投资人身份持股，且不会改变该公司独立化营运模式。
中芯国际今天收市持平于1.12港元，盘中曾触及1.15港元的近九年半高位。
紫光集团是国有的清华控股有限公司以及民营企业健坤集团分别持股51%及49%的企业，确立以集成电路产业为主导，向泛IT、移动互联、云计算与云服务等信息产业核心领域集中发的战略。集团旗下香港上市公司为紫光科技(0365.HK)。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。