中国紫光集团再度举牌港股 持有中兴通讯H股逾5%股份

路透香港11月11日 - 继中芯国际(0981.HK)后，中国紫光集团再度举牌港股，持有中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)H股逾5%的股份。

据香港联交所周五的股权披露资料显示，紫光集团于11月7日在市场上买入99.32万股中兴通讯H股，平均价每股10.736港元；本次增持后，其持股比例由4.99%升至5.12%，涉及股数3,866.32万股。

中兴通讯H股今天收升3.36%，报11.68港元。

根据《证券及期货条例》，持有5%或以上权益的股东即属大股东，并须于三个工作天内透过交易所知会市场。换言之，这是紫光集团对中兴通讯持股首度曝光。

紫光集团接连举牌港股，其持有中国最大芯片代工企业--中芯国际逾5%股份的消息刚刚曝光，随即又再举牌中兴通讯。

紫光集团最近斥逾5亿港元增持中芯国际的股份后，持股比例升至6.66%。就举牌并增持股份的举动，中芯国际经向紫光集团“摸底”后称，获对方确认以财务投资人身份持股，且不会改变该公司独立化营运模式。

中芯国际今天收市持平于1.12港元，盘中曾触及1.15港元的近九年半高位。

紫光集团是国有的清华控股有限公司以及民营企业健坤集团分别持股51%及49%的企业，确立以集成电路产业为主导，向泛IT、移动互联、云计算与云服务等信息产业核心领域集中发的战略。集团旗下香港上市公司为紫光科技(0365.HK)。（完）