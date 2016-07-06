中国银联国际联手中行、携程等推出跨境营销平台 开行业先河

路透上海7月6日 - 中国银联国际周三宣布，与中国银行(3988.HK)(601988.SS)等银行、携程(CTRP.O)等旅游机构、香港莎莎(0178.HK)等海外商家共同推出跨境营销服务平台--“优计划”,这是全球首个由银行卡组织推出的跨境营销平台。

银联国际“优计划”首批合作伙伴还包括招商银行(600036.SS)(3968.HK)、中青旅(600138.SS)、春秋航空(601021.SS)，以及香港太子珠宝钟表、六福珠宝和义莎精品等商家。

中国银联董事长葛华勇表示，“新推出的‘优计划’，符合消费者对新的支付方式的需求，我们将共同打造一个基于移动互联环境的跨境消费服务生态圈。”

消费者可通过两种方式体验“优计划”：一是在银联国际及中行和招行的手机客户端（APP）获得二维码优惠券；二是在合作旅游机构APP预订机票或酒店时，收到APP推送的目的地优惠券，消费者在优惠商户出示优惠券并用银联卡支付，即可享受店内最高折扣。

“优计划”通过手机等移动应用场景，将发卡行、收单机构、旅游机构、商户等纳入同一产业链，集合跨界资源，而银联国际能在其原本的机场免税店、精选旅游目的地、知名商圈三大持卡人优惠体系上，推出更为精准的营销服务。（完）