中国银联国际联手中行、携程等推出跨境营销平台 开行业先河

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透上海7月6日 - 中国银联国际周三宣布，与中国银行(3988.HK)(601988.SS)等银行、携程(CTRP.O)等旅游机构、香港莎莎(0178.HK)等海外商家共同推出跨境营销服务平台--“优计划”,这是全球首个由银行卡组织推出的跨境营销平台。
银联国际“优计划”首批合作伙伴还包括招商银行(600036.SS)(3968.HK)、中青旅(600138.SS)、春秋航空(601021.SS)，以及香港太子珠宝钟表、六福珠宝和义莎精品等商家。
中国银联董事长葛华勇表示，“新推出的‘优计划’，符合消费者对新的支付方式的需求，我们将共同打造一个基于移动互联环境的跨境消费服务生态圈。”
消费者可通过两种方式体验“优计划”：一是在银联国际及中行和招行的手机客户端（APP）获得二维码优惠券；二是在合作旅游机构APP预订机票或酒店时，收到APP推送的目的地优惠券，消费者在优惠商户出示优惠券并用银联卡支付，即可享受店内最高折扣。
“优计划”通过手机等移动应用场景，将发卡行、收单机构、旅游机构、商户等纳入同一产业链，集合跨界资源，而银联国际能在其原本的机场免税店、精选旅游目的地、知名商圈三大持卡人优惠体系上，推出更为精准的营销服务。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。