银联如何迅速崛起为全球最大银行卡品牌？

路透上海3月12日 -在上海浦东的银联总部大楼中，有一块纪念中国前国家主席胡锦涛在2010年访问银联的牌匾。上面有一段胡锦涛当时的讲话：“加快国际化进程，努力把银联打造成国际主要银行卡品牌。”

人民币目前还不是国际货币，尚无法自由兑换，但银联已经成功将自己打造成了全球主要银行卡品牌。

中国银联成立于2002年，仅仅用了十年多的时间就已成为全球最大的银行卡品牌，目前有35.3亿张卡在流通。尼尔森报告称，去年上半年银联的交易额达2.5万亿美元，仅次于维萨(Visa)(V.N)的4.6万亿美元。

银联能取得这样的成功主要因为其几乎垄断了中国市场的银行卡交易，而其竞争对手认为，这还跟银联向海内外零售商收取较低的费用有关。

在中国，美国运通、万事达卡公司(MA.N)和维萨等银联的海外竞争对手都必须使用银联的人民币结算网络。

信用卡和借记卡结算在中国是一项规模很大、有利可图且不断发展的业务。2012年中国银行卡跨行交易总额达21.8万亿元(3.58万亿美元)，同比增长37%。中国央行的规定也赋予银联对中国所有网络交易进行结算的权利。

银联的海外交易额同样实现了惊人的增长。根据新华社的报道，银联2012年的海外交易额同比增长30%。据香港一位基金经理称，海外营收目前约占银联总营收的5%。该基金经理曾听过银联高层通报情况。

中国银联不是上市企业，没有披露财报或财务细节。

美国长期以来一直在抱怨银联在中国享有的优势地位。

2012年，由于美国的申诉，世界贸易组织要求中国停止对维萨卡和万事达卡等国外银行卡的不平等待遇，但没有提出具体要求。

美国贸易代表柯克(Ron Kirk)当时曾表示：“中国有一个更有效的支付卡系统对商家和消费者都会更好。”

中国尚未开放银行卡市场。

香港某银行负责银行卡运营的负责人表示，银联常常会取消一些收费，且一向以在海外市场收费最低而闻名。这家银行经常与银联打交道。

这名高管称：“他们似乎正处于扩张阶段，所以会用各种招数。为赢得市场份额，他们不介意亏钱，而维萨和万事达卡不会这样做。”

“我们问银联：‘你们的国际业务在亏钱吗？’我们被告知：‘我们不看这些数字。’”

对于其海外业务是盈利的说法，银联在一封书面回应中写道：“银联国际业务发展势头良好，目前处于盈利状况。”

好易联（EasyLink）等电子支付服务商通过在海外零售商店安装其终端，也推动了银联的扩张。商家对此也是积极迎合，因为中国现在是世界上最大的奢侈品消费国。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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