银联商务旗下“企业版余额宝”平台悄然扩张

路透上海2月25日 -主要针对个人的闲钱理财产品--余额宝近阶段在中国市场热得烫手，规模以不可思议地速度窜升。中国线下支付龙头银联商务打造的国内首个“企业版余额宝”平台--“天天富”亦在悄然扩张，近日大成基金管理公司成为第五家正式上线该平台的基金公司。

银联商务推出的“天天富”互联网金融服务平台，其基金理财业务主要面向银联商务的270万合作商户推出流动资金综合理财。去年10月，光大保德信基金公司的光大货币基金成为该平台首个上线基金产品，随后南方基金、建信基金、华泰柏瑞三家基金公司的货币基金相继上线。

据银联商务方面透露，已签约合作的基金公司达到15家，而且未来该平台还将推出其他类型的基金产品以及保险、信托和一些短期的银行资产管理项目等。

“中小微商户既想获得高于活期存款的收益又无法承受较高的风险，同时希望具有便捷的流动性。”银联商务相关人士指出，从天天富的企业客户的反馈来看，目前T+1（隔日）赎回机制可以满足企业的流动性需求。与其他的个人理财平台不同，天天富平台的用户可以通过设定来选择资金的赎回周期与额度。

该人士透露，为了更好的服务其企业客户，光大保德信基金公司即将上线T+0业务。

据一家参与平台合作的基金公司人士透露，他们亦在研究推动T+0的申赎方案，不过T+0方案短期内要取得突破，垫资问题是一大难点。

上述银联商务人士还指出，企业短期理财的需求将是长期存在的，只是之前市场上缺乏帮助企业管理短期闲置资金的理财产品或者理财通道。另外，天天富平台所服务的企业大多为传统的线下中小微企业，对于互联网金融的了解不多，因此在业务拓展过程中，仍需要培养客户的理财观念和使用习惯。

银联商务创新部相关业务负责人此前曾透露，与银联合作的中小商户资金规模往往在50-100万元人民币，他们的闲余资金具有日均流入规模不大、闲置周期较短的特点，无法享受银行的普通对公理财服务。

去年6月，国内最大电子商务企业阿里巴巴集团ALIAB.UL旗下支付宝与天弘基金开始联手推出主要针对个人闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。最近余额宝产品规模已突破4,000亿元，这意味着最近一个月内其规模净增1,500亿元，规模扩张加速。

自余额宝持续火爆以来，多家机构开始竞相进入互联网个人理财领域。腾讯(0700.HK)旗下微信平台和财付通联手华夏基金等推出理财平台；苏宁云商(002024.SZ)和百度(BIDU.O)亦分别联合一些基金公司推出现金理财产品。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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