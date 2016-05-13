一季度末银联境外持卡人交易量已接近中国持卡人海外消费

路透上海5月13日 - 中国银联国际在海外力推本地化战略，境外持卡人的交易量已迅速逼近中国持卡人在海外的消费量。据银联国际统计，一季度末，境外发行银联卡的交易量已占银联卡国际业务总量近半，而2013年底这一数字仅为27%。

中国银联的国际业务基本上包括境内卡在境外使用，以及境外卡在当地和当地以外使用 。据银联国际新闻稿，截至目前，境外40个国家和地区已累计发行超过5,500万张银联卡，港澳、日韩、东南亚、“一带一路”沿线市场等都是境外银联卡发行的主要地区，这些市场也与中国国家旅游局公布的主要入境游客来源地相契合。

银联卡在香港、韩国、新加坡、巴基斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦等市场受到消费者喜爱。今年一季度，境外持卡人在中国境内消费同比增长近三成，其中，新加坡发行的银联卡在境内交易量增长近三倍。老挝、柬埔寨、澳大利亚等发行的银联卡去年在境内交易量增速均超过100%。超市、家电专卖店、宾馆、餐饮等是这些持卡人在中国境内消费的主要场所。

银联国际首席执行官蔡剑波表示，“我们正不断完善银联卡境外受理网络和服务体系，不仅为中国人‘走出去’提供支付便利，也越来越关注境外消费者客群。”

他说，通过加大境外银联卡发行规模，量身定制银联卡产品和服务，吸引更多境外客人来感受中国，双向支持中国与世界各国的交流合作。（完）