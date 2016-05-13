一季度末银联境外持卡人交易量已接近中国持卡人海外消费

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月13日 - 中国银联国际在海外力推本地化战略，境外持卡人的交易量已迅速逼近中国持卡人在海外的消费量。据银联国际统计，一季度末，境外发行银联卡的交易量已占银联卡国际业务总量近半，而2013年底这一数字仅为27%。
中国银联的国际业务基本上包括境内卡在境外使用，以及境外卡在当地和当地以外使用 。据银联国际新闻稿，截至目前，境外40个国家和地区已累计发行超过5,500万张银联卡，港澳、日韩、东南亚、“一带一路”沿线市场等都是境外银联卡发行的主要地区，这些市场也与中国国家旅游局公布的主要入境游客来源地相契合。
银联卡在香港、韩国、新加坡、巴基斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦等市场受到消费者喜爱。今年一季度，境外持卡人在中国境内消费同比增长近三成，其中，新加坡发行的银联卡在境内交易量增长近三倍。老挝、柬埔寨、澳大利亚等发行的银联卡去年在境内交易量增速均超过100%。超市、家电专卖店、宾馆、餐饮等是这些持卡人在中国境内消费的主要场所。
银联国际首席执行官蔡剑波表示，“我们正不断完善银联卡境外受理网络和服务体系，不仅为中国人‘走出去’提供支付便利，也越来越关注境外消费者客群。”
他说，通过加大境外银联卡发行规模，量身定制银联卡产品和服务，吸引更多境外客人来感受中国，双向支持中国与世界各国的交流合作。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。