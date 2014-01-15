2013年银行卡跨行交易折射节俭消费之风--中国银联

中国公募基金一季度盈利1105亿元 混合型基金最赚钱--报载
路透上海4月25日 - 上海证券报周二援引天相投顾数据称，一季度中国公募基金摆脱了去年的亏损局面，整体盈利1,104.61亿元人民币。其中，混合型基金获利414亿元，成为今年首季最赚钱的品种。
路透上海1月15日 -中国银联周三公布，2013年银行卡跨行交易金额达32.3万亿元人民币，同比增长48%。交易数据显现，去年居民日常类消费中，商场百货、超市、加油等民生消费领域交易总量居前，宾馆餐娱类交易在厉行节俭风气带动下增速则有所放缓。
银联新闻稿指出，从受理环境看，全国可以使用银联卡的商户、POS（刷卡机）和ATM（取款机）数量，分别同比增长58%、49%和24%，其中境内联网POS终端首次突破1,000万台，增速明显高于往年。
同时，银联卡境外受理环境和服务明显提升。截至2013年底，银联卡受理网络不仅延伸至境外142个国家和地区，而且境外可用银联卡的商户数已超过1,100万家，ATM超过110万台，特别是在亚太、欧美等多个市场银联卡使用更加便利，中国持卡人出境消费中通过银联网络的支付金额占比不断提升。
中国银联是中国银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用，其在海外地区与万事达(MA.N)、Visa(V.N)等国际卡组织展开竞争。(完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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