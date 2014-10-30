中国银联原董事长苏宁离任 副董事长葛华勇接任

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透上海10月30日 - 在中国宣布银行卡清算市场之时，中国银行卡组织--中国银联董事长已悄然换人，银联官方网站显示，该机构董事长名字已由苏宁换成葛华勇，葛华勇之前是银联的副董事长兼银联国际董事长。
公开资料显示，2010年，63岁的苏宁卸任中国人民银行副行长职务，出任中国银联董事长。葛华勇今年56岁，之前曾先后担任中国人民银行国际司司长、人事司司长，并曾在国际货币基金组织任职。今年5月，葛华勇调任中国银联担任副董事长，业内人士普遍预期其将是即将退休的苏宁的接班人。
中国国务院周三召开常务会议，会议提出，为加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，决定放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。这意味着国内唯一的银行卡组织中国银联未来将面临较大的挑战。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。