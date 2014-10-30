中国银联原董事长苏宁离任 副董事长葛华勇接任

路透上海10月30日 - 在中国宣布银行卡清算市场之时，中国银行卡组织--中国银联董事长已悄然换人，银联官方网站显示，该机构董事长名字已由苏宁换成葛华勇，葛华勇之前是银联的副董事长兼银联国际董事长。

公开资料显示，2010年，63岁的苏宁卸任中国人民银行副行长职务，出任中国银联董事长。葛华勇今年56岁，之前曾先后担任中国人民银行国际司司长、人事司司长，并曾在国际货币基金组织任职。今年5月，葛华勇调任中国银联担任副董事长，业内人士普遍预期其将是即将退休的苏宁的接班人。

中国国务院周三召开常务会议，会议提出，为加快推动国内银行卡市场和支付市场创新发展，决定放开银行卡清算市场，符合条件的内外资企业，均可申请在中国境内设立银行卡清算机构。这意味着国内唯一的银行卡组织中国银联未来将面临较大的挑战。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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