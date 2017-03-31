中国增加美洲原油进口 联合石化力挺供应多元化

路透新加坡3月31日 - 随着中东地区增加炼化产能，且非洲供应受到干扰，中国最大的原油进口商--中国石化准备从巴西、美国和加拿大进口更多船货，以确保原油供应稳定。

汤森路透原油研究和预测的数据显示，3月美洲原油出口创纪录高位，从而使第一季美洲原油在中国市场的份额提升了1.1个百分点至接近14%。

中国国际联合石油化工公司总经理陈波表示，“我们在供应方面遇到很大的挑战。”该公司为亚洲最大的炼厂 --中国石化(0386.HK)(600028.SS)采购原油。

他本周在一个研讨会上表示，亚洲需要从“新的区域”增加进口，以满足不断增长的需求，他指的是墨西哥湾沿岸，包括美国、加拿大和拉美。

陈波还表示， 中国今年将超过美国成为全球最大的原油进口国。

**供应多元化**

陈波说，到2020年将占全球炼能三分之一的亚洲，将不得不在中东和非洲等传统市场以外寻求原油供应。

供应安全及供应最优化对于联合石化至关重要。

他称，“如果石油消费国都涌向中东和非洲，我们不知道这一市场会发生什么事，所以我们将不得不令供应来源多元化，”

中国从巴西、委内瑞拉和哥伦比亚为主的美洲原油进口量3月达到561万吨(130万桶/日)，为路透数据追溯至2006年的最高位。

咨询机构Energy Aspects的Virendra Chauhan表示，“进口量创纪录是受以下因素推动，即产量下降、炼能利用率上升、基建庞大和建立战略石油储备，”该机构预计，以中国为首的亚洲原油进口2017年将较上年同期增长90万桶/日。

陈波称，未来10年美洲有可能成为“全球贸易中心”。

中国从美洲原油进口图表 reut.rs/2nj38qp

中国原油供应缺口图表 reut.rs/2obcKYU

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