中国增加美洲原油进口 联合石化力挺供应多元化

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透新加坡3月31日 - 随着中东地区增加炼化产能，且非洲供应受到干扰，中国最大的原油进口商--中国石化准备从巴西、美国和加拿大进口更多船货，以确保原油供应稳定。
汤森路透原油研究和预测的数据显示，3月美洲原油出口创纪录高位，从而使第一季美洲原油在中国市场的份额提升了1.1个百分点至接近14%。
中国国际联合石油化工公司总经理陈波表示，“我们在供应方面遇到很大的挑战。”该公司为亚洲最大的炼厂 --中国石化(0386.HK)(600028.SS)采购原油。
他本周在一个研讨会上表示，亚洲需要从“新的区域”增加进口，以满足不断增长的需求，他指的是墨西哥湾沿岸，包括美国、加拿大和拉美。
陈波还表示， 中国今年将超过美国成为全球最大的原油进口国。
**供应多元化**
陈波说，到2020年将占全球炼能三分之一的亚洲，将不得不在中东和非洲等传统市场以外寻求原油供应。
供应安全及供应最优化对于联合石化至关重要。
他称，“如果石油消费国都涌向中东和非洲，我们不知道这一市场会发生什么事，所以我们将不得不令供应来源多元化，”
中国从巴西、委内瑞拉和哥伦比亚为主的美洲原油进口量3月达到561万吨(130万桶/日)，为路透数据追溯至2006年的最高位。
咨询机构Energy Aspects的Virendra Chauhan表示，“进口量创纪录是受以下因素推动，即产量下降、炼能利用率上升、基建庞大和建立战略石油储备，”该机构预计，以中国为首的亚洲原油进口2017年将较上年同期增长90万桶/日。
陈波称，未来10年美洲有可能成为“全球贸易中心”。
中国从美洲原油进口图表 reut.rs/2nj38qp
中国原油供应缺口图表 reut.rs/2obcKYU
(完)
(编译 张荻/于春红; 审校 艾茂林/张明钧)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。