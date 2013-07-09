中美战略与经济对话或是探讨中国改革细节的机会

2012年9月5日拍到的中国与美国国旗。 REUTERS/Feng Li/Pool

* 中美战略与经济对话将于7月10-11日举行

* 美国官员寻求了解中国即将出台的改革计划细节

* 美方寻求从北京取得合作的明确构想

路透华盛顿7月8日 - 多位美国官员周一表示，美国和中国本周将举行的战略与经济高层对话，预料将让美国有机会评估北京新领导班子及其有关经济改革的评论。

两国将自周三起于华盛顿举行为期两天的中美战略与经济对话，双方都将派遣内阁部会首长级人物参加。

美国国务卿克里及财政部长杰克卢将出面接待中国国务委员杨洁篪以及国务院副总理汪洋，两位中国官员都是今年3月进入以国家主席习近平为首的新一届领导班子。

一名高阶美国经济官员表示，本周会议上美国和中国将分别有14个和16个政府机构的主管参与，东道主美国将有机会要求北京对其经济改革计划给予详细说明。

该名官员向记者表示，“在改革承诺方面，不论是我们从私下对话以及中国高阶官员声明中所得知的，抑或是他们自己在报纸和文件中所说，均显示中国坚守推动改革的承诺。”

该官员补充道，“他们将如何推动这些改革，对我们而言很重要，我认为改革的推进速度也是一大问题。”

**“新型大国关系”**

第二位美国经济官员提到了中国央行的决议，中国央行为控制债务刺激型经济的扩张，在上月听任流动性紧张将短期利率推至纪录高位。

“我认为中国央行过去几周延迟向银行间市场注入流动性的做法是向市场人士发出的一种信号，要求他们更加自律，在作出贷款决定时更加谨慎，”该官员称。

“我认为，这是他们为迈向更富效率和更加市场化的金融体系而采取的举措之一，”他并称。

美国的多数中国问题专家认为，只有在今年秋季共产党全体大会召开后，中国政府才能拿出让经济恢复平衡的改革计划细节，帮助经济摆脱对投资的严重依赖，转而更多依靠消费的拉动。

一位战略方面的美国官员称，美方也在寻求了解中国不断呼吁的“新型大国关系”背后的具体思路--这是习近平上月与奥巴马在加利福尼亚州非正式会晤中的提法。

“如果要建立新型关系，我们希望看到的是更为具体的合作，”第三位美国官员称。

“在我们看来，关键是寻找途径，双方建立起信任，这样才能真正实现我们的愿望，”他称。(完)

(编译 张明均/石冠兰 审校 郑茵)

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