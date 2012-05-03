中国愿意改革出口信贷融资体系--美国官员

路透北京5月3日电---一位美国高级官员周四表示,中国愿意改革其出口信贷融资体系.一些国家认为,中国当前的出口信贷体系使中资企业获得了不公平的优势.

"我们看到中国政府的立场发生了非常重要的改变.他们现在开始谈坐下来,就出口信贷纪律议定一项新的国际协议,"这位官员在北京举行的中美战略与经济对话的会议间隙中表示.(完)