中国愿意改革出口信贷融资体系--美国官员

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透北京5月3日电---一位美国高级官员周四表示,中国愿意改革其出口信贷融资体系.一些国家认为,中国当前的出口信贷体系使中资企业获得了不公平的优势.
"我们看到中国政府的立场发生了非常重要的改变.他们现在开始谈坐下来,就出口信贷纪律议定一项新的国际协议,"这位官员在北京举行的中美战略与经济对话的会议间隙中表示.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
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路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。