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国际财经 | 2012年 5月 3日 星期四 18:08 BJT

中国愿意改革出口信贷融资体系--美国官员

路透北京5月3日电---一位美国高级官员周四表示,中国愿意改革其出口信贷融资体系.一些国家认为,中国当前的出口信贷体系使中资企业获得了不公平的优势.

"我们看到中国政府的立场发生了非常重要的改变.他们现在开始谈坐下来,就出口信贷纪律议定一项新的国际协议,"这位官员在北京举行的中美战略与经济对话的会议间隙中表示.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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