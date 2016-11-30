中国联通称最终母公司混改实施方案仍在讨论 未获最终批准

路透香港11月30日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司(0762.HK)(0762.HK)周三称，最终母公司联通集团的混合所有制改革实施方案仍在讨论，未获最终批准。

联通在联交所的公告指出，注意到有媒体报道称联通集团的改革实施方案已获确认，但该公司澄清，目前为止，改革实施方案及联通集团列入混合所有制改革第一批试点事项均未得到最终批准。

联通并称，“具体改革实施方案也仍在讨论，还存在不确定性。”

联通此前的公告称，联通集团参加了2016年9月28日国家发改委召开的国有企业混合所有制改革试点专题会，目前集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案，惟被列入混合所有制改革第一批试点事项尚未得到最终批准，还存在不确定性，具体实施方案也仍在讨论中。

联通集团直接及透过上海A股中国联合网络通信股份有限公司(600050.SS)持有联通逾74%股份权益。

联通周三盘中一度涨近10%，触及9.64港元的一个半月高位。香港时间15:04，该股升8.32%，报9.5港元；大市恒生指数.HSI则升0.33%。（完）

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