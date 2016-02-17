中国发改委：不会出现失业潮 菜价上涨对全年CPI影响不大（更新版）

2015年9月10日在上海拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透北京2月17日 - 中国国家发改委新闻发言人赵辰昕周三表示，从目前国内经济运行的状态看，不会出现新一轮“失业潮”；而蔬菜价格近期上涨应对1、2月份CPI产生重要支撑作用，但对全年CPI影响应该不大。

他在新闻发布会上并称，1月发改委共审批核准固定资产投资项目21个，总投资541亿元；在吸引外资方面，将保持外资政策稳定、透明、可预期。

“经济稳定发展的基本面没有变...经济仍将保持中高速增长，就业拉动能力将继续提升，”赵辰昕说，“我们有能力、有信心保持就业基本稳定。”

而近期蔬菜价格上涨一方面是受春节因素影响，另一方面是遭遇大范围寒潮雨雪天气；但总体上蔬菜价格上涨未超出季节性、节日性波动范围。

“近期食品价格特别是蔬菜价格这种明显上涨，应该对1月、2月CPI产生重要支撑作用，但这种短期的波动对全年CPI的影响应该不大，”他称。

针对近期人民币汇率波动较大，赵辰昕称，每天有外汇的正常流入流出是非常正常的。中国国际收支保持良好的状况，跨境资本流动也处于正常区间，人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，甚至还有所升值。

他强调，中国外汇储备第一大国的地位没有变；每年较大规模的贸易顺差没有变；人民币国际化稳步推进的态势没有变，汇率双向波动的新常态没有变，“中国有能力继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”

发改委数据显示，截至2015年底，11大类重大工程包已累计完成投资50,564亿元人民币，比11月底增加3,465亿元；已开工48个专项、326个项目，比11月底增加22个项目。

在吸收外资方面，发改委提供的新闻稿称，将继续扩大开放，扩大服务业领域开放，进一步开放制造业；并加大外商投资管理体制改革力度，简化程序。

“保持外资政策稳定、透明、可预期，”新闻稿称。

与此同时，将继续鼓励外资投资现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、新能源和现代服务业等领域，鼓励中外企业加强研发合作、外资企业建设研发中心。

发改委并称，要完善对外开放区域布局，支持东部地区利用外资转型升级，鼓励外资更多的投向中西部地区。（完）

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