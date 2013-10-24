云南发生群体性事件 多名警察受伤

路透北京10月23日 - 中国官方媒体周三报道称，云南周二发生群体性事件，导致26名公安民警和1名协警受伤。

新华社称，周二云南昆明市晋宁县公安机关在晋城镇依法传唤2名嫌疑人后，广济村约200名村民聚集在路口，堵截和扣留11名公务人员，后来参与现场处置的警务人员被村民围攻。

新华社称“警方保持极大的克制”，事件造成26名公安民警和1名协警不同程度受伤，其中一人尚未完全脱离生命危险。

新华社援引据警方和卫生部门的消息称，目前还未接到村民有受伤情况的报告。

报道未说明此次事件是否与征地有关。但报道援引昆明市政府的表态称，“针对广济村村民围绕征地拆迁的诉求，市委市政府的态度始终是明确的，充分尊重民意，维护人民群众合法权益。”（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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