云南发生群体性事件 多名警察受伤

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京10月23日 - 中国官方媒体周三报道称，云南周二发生群体性事件，导致26名公安民警和1名协警受伤。
新华社称，周二云南昆明市晋宁县公安机关在晋城镇依法传唤2名嫌疑人后，广济村约200名村民聚集在路口，堵截和扣留11名公务人员，后来参与现场处置的警务人员被村民围攻。
新华社称“警方保持极大的克制”，事件造成26名公安民警和1名协警不同程度受伤，其中一人尚未完全脱离生命危险。
新华社援引据警方和卫生部门的消息称，目前还未接到村民有受伤情况的报告。
报道未说明此次事件是否与征地有关。但报道援引昆明市政府的表态称，“针对广济村村民围绕征地拆迁的诉求，市委市政府的态度始终是明确的，充分尊重民意，维护人民群众合法权益。”（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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