中国投资下行压力不容忽视 督促重点地区促投资稳增长--发改委（更新版）

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 投资下行压力不容忽视，个别投资总量较大省份降幅扩大加剧
* 因城施策加大调控力度，鼓励商品房库存较大城市加大去库存力度
* 发改委文章称可择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除相关表述
(新增发改委网站删除“可择机进一步实施降息、降准政策”的表述)
路透北京8月3日 - 中国国家发改委政策研究室在其“更好发挥投资对经济增长的关键作用”一文中指出，投资下行压力不容忽视，要督促重点地区促投资稳增长，对投资降幅大的地区进一步强化督导检查。文章并指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。
发改委网站周三刊登文章称，下一步加快推进供给侧结构性改革，实施积极的财政政策，适度扩大总需求，加大“补短板”的力度，努力增加合理有效投资，同时要加大对重点地区和重点领域促投资、稳增长的工作力度，切实防范投资波动风险，更好地发挥投资对经济增长的关键作用。
文章称，大力缓解民营企业融资难题，成立由政府主导的中小企业政策性担保机构，引导社会资本进入，为中小企业提供低成本的担保服务。积极鼓励民营企业通过发行债券进行融资，加大对优质民营企业上市支持力度。
积极化解和转移过剩产能。督促地方严格执行钢铁、煤炭等行业去产能目标责任；严格执行“僵尸企业”退市制度；坚持以市场化方式推动过剩产能退出，大力推动兼并重组；加快市场出清步伐，积极引导社会资本向优质企业集聚和流转；加快推进国际产能和装备制造合作。
要坚定不移降低各种企业成本。择机进一步实施降息、降准政策；加快民营银行审批节奏，鼓励商业银行创新信贷产品和担保方式；大力发展多层次资本市场；清查和取消各种不合理的附加费。督促前期各项税费补贴政策落实到位；积极开展电力直接交易。
文章并称，进一步促进房地产投资健康发展，因城施策加大调控力度。鼓励商品房库存较大的城市进一步加大去库存力度，可采取发放购房补贴、先租后售、与政府共有产权等方式促进居民购房。一、二线等住房供应紧张的城市要采取扩大新增供地、盘活存量土地等方式扩大土地供给，防范土地价格快速上涨。根据市场状况，适时调整住房、办公楼和商业营业用房土地供应比例，合理规划住宅配建的商业设施面积。
同时加强对重点地区投资工作督导，督促重点地区促投资稳增长。对投资降幅大的地区，进一步强化督导检查，确保促投资、稳增长各项政策措施落到实处、取得实效。
数据显示，2016年上半年，全国固定资产投资（不含农户）258,360亿元，同比增长9%，增速比1-5月回落0.6个百分点，比上年同期回落2.4个百分点。6月份当月增长7.3%，增速比5月份回落0.1个百分点。固定资产投资月度累计增速继续在个位数区间运行。
上半年，民间投资158,797亿元，同比增长2.8%，增速比1-5月回落了1.1个百分点，比上年同期增速降低了8.6个百分点；占整体投资的比重为61.5%，比上年同期下降3.6个百分点，比2015年全年下降2.7个百分点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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