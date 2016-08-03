中国投资下行压力不容忽视 督促重点地区促投资稳增长--发改委（更新版）

* 投资下行压力不容忽视，个别投资总量较大省份降幅扩大加剧

* 因城施策加大调控力度，鼓励商品房库存较大城市加大去库存力度

* 发改委文章称可择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除相关表述

(新增发改委网站删除“可择机进一步实施降息、降准政策”的表述)

路透北京8月3日 - 中国国家发改委政策研究室在其“更好发挥投资对经济增长的关键作用”一文中指出，投资下行压力不容忽视，要督促重点地区促投资稳增长，对投资降幅大的地区进一步强化督导检查。文章并指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。

发改委网站周三刊登文章称，下一步加快推进供给侧结构性改革，实施积极的财政政策，适度扩大总需求，加大“补短板”的力度，努力增加合理有效投资，同时要加大对重点地区和重点领域促投资、稳增长的工作力度，切实防范投资波动风险，更好地发挥投资对经济增长的关键作用。

文章称，大力缓解民营企业融资难题，成立由政府主导的中小企业政策性担保机构，引导社会资本进入，为中小企业提供低成本的担保服务。积极鼓励民营企业通过发行债券进行融资，加大对优质民营企业上市支持力度。

积极化解和转移过剩产能。督促地方严格执行钢铁、煤炭等行业去产能目标责任；严格执行“僵尸企业”退市制度；坚持以市场化方式推动过剩产能退出，大力推动兼并重组；加快市场出清步伐，积极引导社会资本向优质企业集聚和流转；加快推进国际产能和装备制造合作。

要坚定不移降低各种企业成本。择机进一步实施降息、降准政策；加快民营银行审批节奏，鼓励商业银行创新信贷产品和担保方式；大力发展多层次资本市场；清查和取消各种不合理的附加费。督促前期各项税费补贴政策落实到位；积极开展电力直接交易。

文章并称，进一步促进房地产投资健康发展，因城施策加大调控力度。鼓励商品房库存较大的城市进一步加大去库存力度，可采取发放购房补贴、先租后售、与政府共有产权等方式促进居民购房。一、二线等住房供应紧张的城市要采取扩大新增供地、盘活存量土地等方式扩大土地供给，防范土地价格快速上涨。根据市场状况，适时调整住房、办公楼和商业营业用房土地供应比例，合理规划住宅配建的商业设施面积。

同时加强对重点地区投资工作督导，督促重点地区促投资稳增长。对投资降幅大的地区，进一步强化督导检查，确保促投资、稳增长各项政策措施落到实处、取得实效。

数据显示，2016年上半年，全国固定资产投资（不含农户）258,360亿元，同比增长9%，增速比1-5月回落0.6个百分点，比上年同期回落2.4个百分点。6月份当月增长7.3%，增速比5月份回落0.1个百分点。固定资产投资月度累计增速继续在个位数区间运行。

上半年，民间投资158,797亿元，同比增长2.8%，增速比1-5月回落了1.1个百分点，比上年同期增速降低了8.6个百分点；占整体投资的比重为61.5%，比上年同期下降3.6个百分点，比2015年全年下降2.7个百分点。（完）