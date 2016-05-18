中国发改委：实施制造业升级改造重大工程包 增加值年均增7%以上

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月18日 - 中国国家发展改革委和工业和信息化部发布实施制造业升级改造重大工程包的通知，力争通过三年努力，规模以上制造业增加值年均增长7%以上，企业技术改造投资年均增长15%左右。
刊登在发改委网站的通知称，重大工程包实施周期为三年（2016-2018年），通过实施重大工程包，力争企业自主创新能力、工业新产品产值率明显提升，先进产能比重、资源能源利用效率、清洁生产和企业安全水平明显提高。
通知称，进一步创新项目组织和财政资金支持方式，鼓励社会资本参与重大工程建设，对具有较强外部性、公益性的项目，采用直接投资或投资补助等政策性方式支持；对具有营利性、竞争性的项目，利用专项建设基金和产业投资基金注资等市场化方式支持。
聚焦制造业高端化、智能化、绿色化、服务化，组织实施10大重点工程，包括智能化改造工程，基础能力提升工程，绿色制造推广工程，高端装备发展工程，关键新材料发展工程等。
通知称，树立“政府买国货”的理念，通过政府首购、订购和购买服务等方式支持国内创新产品。切实落实研发费用加计扣除、固定资产加速折旧，以及首台（套）重大技术装备、新材料和关键零部件保险补偿等政策，鼓励企业加快设备更新。
健全融资担保、风险补偿等激励机制，充分利用股权质押、知识产权质押、排污权质押、信用放款等创新产品，为企业技术改造项目提供信贷支持。鼓励银行加大不良贷款核销力度，扩大企业直接融资规模，鼓励符合条件的企业采取上市融资、债券融资、票据融资、融资租赁等方式募集资金。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)
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