版本:
中国
中国财经 | 2012年 11月 5日 星期一 11:21 BJT

中国在内蒙古发现世界级铀矿--新华

路透上海11月5日电---新华社援引中国国土资源部消息称，中国地质学家在内蒙古发现世界级铀矿。

报导称，这是中国发现的最大规模的可地浸砂岩型铀矿床，但报导没有提及可能的实际蕴藏量。

报导称，这对中国立足国内提高铀资源供应，提高核电发展资源保障能力有重大意义。

报导还表示，连同此前的勘查成果，该地区累计控制铀资源量跻身于世界级大矿行列。

据海关数据，中国从哈萨克斯坦、纳米比亚、澳大利亚和乌兹别克斯坦进口铀矿石。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐