中国在内蒙古发现世界级铀矿--新华

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海11月5日电---新华社援引中国国土资源部消息称，中国地质学家在内蒙古发现世界级铀矿。
报导称，这是中国发现的最大规模的可地浸砂岩型铀矿床，但报导没有提及可能的实际蕴藏量。
报导称，这对中国立足国内提高铀资源供应，提高核电发展资源保障能力有重大意义。
报导还表示，连同此前的勘查成果，该地区累计控制铀资源量跻身于世界级大矿行列。
据海关数据，中国从哈萨克斯坦、纳米比亚、澳大利亚和乌兹别克斯坦进口铀矿石。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
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