焦点：中国70城房价环比涨幅抬头 调控趋频供需两端齐发力

撰写 宿泱韫

路透北京4月18日 - 随着前期政策效应逐步显现，中国70城新房价格指数同比涨幅已开始见顶回落，但二手住宅交易热络、价格指数后来居上，意味着投资投机需求并不愿意退场。整体而言，中国房地产市场调控仍在路上。

3月以来中国已有40余个城市收紧楼市政策，尤其是北京3月17日启动史上最严调控以来，多城跟进，值得注意的是，本轮调控除了和历次一样限制购房需求外，还强调在供给端增加土地供应，意图治标又治本。

“目前来看一线城市房价已经基本见顶，二三线还是有向上迹象，很多城市环比都有上涨。”德国商业银行中国首席经济学家周浩表示，“目前问题集中在中小城市，预计未来房地产紧缩举措会扩至三四线城市。”

路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，涨幅连续第四个月收窄；环比升势则有所扩大，3月上涨0.6%，连涨23个月，高于上月的0.3%。

70个大中城市中，新建商品住宅价格指数仅有上海等八个环比下降，其余62个均上涨，涨幅居前的有海口（2.6%）、广州（2.5%）和三亚（2.3%）、厦门（1.9%）。

由于热点城市调控政策持续加码，新房市场受到严格限制，部分需求涌向二手房市场，这也导致热点城市二手房市场在3月相对火热，房价涨幅甚至超过新房。

路透根据统计局数据测算，70个大中城市二手住宅价格指数3月环比上涨0.8%，明显高于2月的0.4%。涨幅居前的有厦门（4.9%）、广州（3.3%）、北京（2.2%）等。

“调控效果虽直接反映到新房成交上，但在热点城市控房价及二手房交易上还任重道远。预计房价上涨压力较大的地区还有加码调控措施的趋势。”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹表示。

她预计，下一步对热点城市调控的重点可能转向二手房方面，调控手段由限购限贷转而侧重于限售，以拉长二手房上市转让交易的时间。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图 tmsnrt.rs/2oiX5Dy

中国北京上海深圳房价走势图 tmsnrt.rs/2pLuTJM

**三四线升温**

在热点城市调控持续升级的背景下，三四线楼市开始升温。据统计局初步测算，一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续六个月回落，3月比2月回落3.4个百分点；二线城市连续四个月回落，降0.6个百分点；而三线城市同比涨幅则扩大0.4个百分点。

“在一二线热点城市调控持续加码、环境趋紧的市场形势下，资本集中向三线城市流入，三线城市整体向好，吸引大量投资和回乡置业需求入市，推动房价整体上涨，”中国指数研究院稍早发布报告称。

据其统计，一季度三线代表城市累计上涨2.57%，这一涨幅高于百城房价指数的2.03%和二线的2.19%，远高于一线的0.8%。其中处于核心城市辐射圈范围的这类三线城市依旧领涨，如中山、廊坊等。

中指院预计，在调控持续收紧背景下，未来一二线城市成交仍难见起色，价格整体平稳甚至部分城市下跌；而三四线城市在政策托底效应下，年内有望继续保持回温趋势。

不过交通银行的夏丹认为，三四线楼市有起色，但还称不上火爆。在这一拨三四线城市去库存的浪潮中，城市之间会表现出时间和程度上的差异，其中“有题材、有故事”的三四线城市更容易借去库存东风从低谷走出。

这些“题材”包括：区域位置良好，交通便利，如省域副中心或位于城市圈内核心城市周边；产业经济发展势头向好，地方政府产业政策初见成效；拥有旅游、养老等特色资源禀赋；在城市集群内功能定位明确，具有独特的角色分工等。

**调控两端发力**

据不完全统计，在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，今年3月以来，全国已有40余城出台楼市调控举措，除了传统的抑制需求之外，本轮调控还从中央层面强调要“合理安排住宅用地供应”。

北京作为风向标城市，自3月17日以来已陆续出台十余项政策，需求方面，二套房“认房又认贷”，首付比例最高提至八成，离婚一年内购房按二套房贷执行，限购条件从严，整治针对学区房和商办类项目的投资投机；供给方面，公布五年供地计划，其中今年住宅供地1,200公顷，这较年初公布计划翻倍。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，据调查了解，3月18-31日，北京市新建商品住宅日均成交套数减少，二手住宅日均购房资格申请量下降，住宅交易三方合同成交笔数锐减。

“总体来看，本轮新政中心城市与周边三四线城市联动收紧，呈现片区联动施策特点。”中指院表示，城市群“调控场”已然形成。以京津冀城市群为例，中心城市政策强化，三四线县级城市政策集中出台，市场将在政策集中收紧趋势下更快回归理性。

中指院称，2017年一季度，部分一二线热点城市调控升级，且逐步向三四线城市蔓延，城市范围进一步扩大至60余个地级以上城市和部分县市，其中此轮有40余城(县市)出台政策。

住建部和国土部4月6日联合发布通知，要求合理安排住宅用地供应，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模，去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。（完）