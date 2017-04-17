预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告

路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。

国土资源部门户网站周一直播发布2016年暨2017年第一季度全国主要城市地价动态监测成果发布会。赵松称，国内宏观经济指标延续稳中向好态势，地价总体水平温和上行，一季度工业地价在长期持续平稳的基础上，环比、同比增速进一步回落。

“在宏观经济持续向好的背景下，‘三去一降一补’深化实施，成效显现，投资增长明显提高，继续支撑地价总体水平温和上行。”赵松称。

主要监测城市住宅用地供应同比增加,供地结构进一步优化。根据土地市场动态监测监管系统的数据统计，2017年第一季度，全国105个主要监测城市商服、住宅、工矿仓储用地分别供应约0.28、0.84、1.02万公顷，同比变化分别为-23.91%、9.52%、-1.70%。住宅用地供应量是上升的。

供应结构方面，住宅用地供应量占比、房地产用地供应量占比均明显提升，占比率达到近两年以来最高值。

从各类城市的具体情况来看，住宅用地供应量一、二线城市同比增加明显，一线城市增幅超过50%，三线城市微幅下降。房地产用地供应量亦呈现相同规律，一线城市的同比涨幅尤为明显，三线城市有所下降。

从20个热点城市的土地供应来看，住宅用地供应同比也出现大幅上涨，涨幅超过30%。总体而言，住宅用地供应数量与结构的变化符合分类调控的指导思想。

**今年一季度环京及珠三角地区部分城市住宅地价上涨明显**

报告显示，2017年第一季度，主要监测城市中，一线城市除工业地价环比增速维持微升，其他各用途环比、同比增速均有所放缓；二线城市除工业地价环比增速微降，其他各用途环比、同比增速均呈上升态势；三线城市环比增速除商服外均有所放缓，同比增速仅工业地价回落。

就住宅地价而言，一线城市、环京及珠三角部分城市的地价仍处于高位运行，而大部分二三线城市的地价处于温和上行态势，市场分化显着。今年一季度环京及珠三角地区部分城市住宅地价上涨明显，热点城市中住宅地价环比增速收窄的超过七成。

受辐射溢出效应影响，珠三角地区部分城市住宅地价高位运行,佛山顺德区、中山住宅地价环比增速分别为4.67%、8.83%，除深圳外的其他城市住宅地价同比增速均超10%，中山市同比上涨22.15%。天津、唐山、廊坊等环渤海地区的环京城市亦呈高位运行态势，环比增速分别为3.16%、6.24%、4.48%。

本季度20个热点城市中，北京、上海、广州、南京、苏州、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、无锡、福州、成都、南昌、青岛15个城市的住宅地价环比增幅有所收窄，其中，上海、广州、南京、苏州、合肥、厦门、郑州、武汉、南昌9个城市住宅地价环比增幅连续二个季度收窄。

报告提到，2016年全国主要监测城市建设用地供应总量整体处于较低水平，16个热点城市中，部分城市住宅地价同比增速大幅提升，除广州、深圳、成都外，其余13个城市住宅地价同比增速均为近四年最高；随着各地调控政策出台，多个城市住宅地价在2016年第四季度出现环比涨幅回落，其中，合肥回落最明显，较第三季度收窄了5.34个百分点，深圳第四季度住宅地价环比增速由正转负，自2005年第二季度以来首次出现地价水平下降。

2016年，全国主要监测城市建设用地供应总量整体处于较低水平，但降幅收窄，基础设施用地供应量增加。全国主要监测城市建设用地供应面积为21.25万公顷，同比下降3.72%，降幅较上年收窄10.19个百分点。（完）

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