中国4月70城新房售价环比涨幅微升 热点城市回落三线扩大（更新版）

路透北京5月18日 - 最新官方数据显示，中国4月房价指数延续同比涨幅收窄、环比增速微升之势；其中，热点城市房价在严格调控下涨势暂歇，而三四线房价涨势加大。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，今年4月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.7%，连涨19个月，但涨幅连续第五个月收窄，低于上月的11.3%。从环比看，4月新建住宅销售价格较上月涨0.7%，连涨两年，涨幅较前月的0.6%稍有扩大。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，初步测算，一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续七个月回落，4月比3月回落2.8个百分点；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续五个月回落，4月比3月回落1个百分点；而三线城市新建商品住宅价格同比涨幅则比3月扩大0.4个百分点。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图 tmsnrt.rs/2qTJg3c

中国全国、北京、上海及深圳房价走势图 tmsnrt.rs/2rsK6RH

“4月份，因地制宜、因城施策的房地产调控政策继续发挥作用。”刘建伟称，从同比看，15个热点城市新建商品住宅价格涨幅均比上月回落，回落幅度在0.7至7.4个百分点之间。

从环比看，九个城市新建商品住宅价格下降或持平；五个城市涨幅回落，回落幅度在0.2至1.1个百分点之间。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海4月新建住宅销售价格指数同比分别上涨16%和13.2%，深圳则同比上涨6.6%。京沪深新建住宅价格指数环比分别为0.2%、-0.1%和持平。

路透测算并显示，70个大中城市二手住宅价格指数4月环比上涨0.8%，与3月涨幅相同。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军。3月以来，各地调控层出不穷，部分热点城市实施从限购、限贷、限价、限售等全方位调控措施，房地产交易迅速降温。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

4月 10.7 0.7

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）