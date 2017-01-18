12月中国70个大中城市新建住宅售价同比升12.4% 环比涨0.3%

路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。

从环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续20个月上涨，涨幅低于11月的0.6%，且已连续三个月缩窄。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海12月新建住宅销售价格指数同比分别上涨25.9%和26.5%，深圳则同比上涨23.5%。

统计局表示，15个一线和热点二线城市因地制宜、因城施策实施调控政策以来，政策效果明显，房价快速趋稳回落。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）