中国11月70个大中城市房价环比下降城市增至49个

中国国家统计局周日公布，11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市增至49个，较上月增加了15个，价格持平的城市有16个，显示房价拐点进一步确立；70城市中新建商品住宅价格同比下降的城市有4个，比10月增加了2个；涨幅回落的城市有61个，比10月增加了2个。路透