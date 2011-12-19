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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 19日 星期一 09:09 BJT

中国11月70个大中城市房价环比下降城市增至49个

中国国家统计局周日公布，11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市增至49个，较上月增加了15个，价格持平的城市有16个，显示房价拐点进一步确立；70城市中新建商品住宅价格同比下降的城市有4个，比10月增加了2个；涨幅回落的城市有61个，比10月增加了2个。路透

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