中国70城房价指数同比涨幅15个月来首降 拐点已现热点楼市熄火（更新版）

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路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。

路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续20个月上涨，涨幅低于11月的0.6%，且已连续三个月缩窄。

“从环比看，一二线城市房价走势总体趋于平稳，房地产市场持续呈现积极变化。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，一二线城市房价同比涨幅进一步回落。

他并指出，初步测算，12月份一线城市新建商品住宅价格环比由上月的上涨0.1%转为持平；二线城市新建商品住宅价格上涨0.2%，比上月回落0.2个百分点。

三线城市房价总体略有上涨，市场继续保持稳定。12月份三线城市新建商品住宅价格上涨0.4%，比上月回落0.4个百分点。

数据并显示，前期热点城市普遍降温，涨幅居前的多由三线城市和此前热度不高的二线接棒。12月新建商品住宅价格指数涨幅前列的城市分别是：三亚、重庆、扬州、韶关、泉州、湛江、南宁、哈尔滨、西安等。

德国商业银行经济学家周浩称，中国房地产市场12月继续放缓，一线城市环比房价已经持平，“显然，中国房价已经触顶。”

同比来看，刘建伟称，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续三个月回落，12月比11月分别回落1.9和2.0个百分点；二线城市继上月二手住宅价格同比涨幅回落后，本月新建商品住宅价格同比涨幅也出现回落，12月涨幅环比回落0.3个百分点。

浏览70个大中城市房价图表，点选链接：tmsnrt.rs/2iN2qCN

浏览北上深房价图表，点选链接：tmsnrt.rs/2iN4kTS

**热点城市楼市熄火**

刘建伟指出，15个一线和热点二线城市因地制宜、因城施策实施调控政策以来，政策效果明显，房价快速趋稳回落。

12个城市12月份新建商品住宅价格环比下降，降幅在0.1至0.4个百分点之间；两个城市环比持平；广州市环比上涨0.7%，但已连续三个月涨幅回落。

数据显示，北京、上海、深圳新建商品住宅价格指数环比分别下降0.1、0.2和0.4。据中原地产首席分析师张大伟测算，北京、南京、成都、郑州、无锡、武汉、济南、福州、南昌、青岛等城市出现了年内首次环比下调，“房价上涨龙头全面熄火。”

对于此次环比涨幅前两位的三亚和重庆，张大伟指出，三亚房价上涨主要由于一二线城市躲霾需求增加，而重庆更多是之前的补涨。

重庆新年伊始祭出调控新政，扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。

中央经济工作会议再度将房地产列为2017年的重点任务，并提出要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位。中央定调楼市后，北京、天津、西安、重庆、济南等城市又在岁末年初收紧楼市调控措施。

北京市表示，确保今年房价环比不增长，要合理增加住宅用地供应，从源头稳定市场预期；西安规定居民家庭在城六区范围内只能新购一套住房，强化对个贷首付资金来源的审核；济南对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房。

中国指数研究院最新数据显示，1月第二周市场成交整体环比小幅回升，同比仍下降；其中一线城市环比继续下行，二三线城市环比小幅增长。

“2017年整体楼市降温是主要趋势。但因为供需结构难以全面改变，信贷虽然收紧但幅度有限，所以整体市场趋势还是量跌价微跌为主。”张大伟表示。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）