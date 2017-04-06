供求矛盾突出城市要增加供地 严查企业购地资金来源--中国住建部

路透北京4月6日 - 中国住建部和国土部日前联合发布通知，要求合理安排住宅用地供应，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模，去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。

住建部官网周四刊登《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》的全文并指出，各地要根据商品住房库存消化周期，适时调整住宅用地供应规模、结构和时序；建立购地资金审查制度，确保房地产开发企业使用合规自有资金购地。

“对（商品住房库存）消化周期在36个月以上的，应停止供地；36-18个月的，要减少供地；12-6个月的，要增加供地；六个月以下的，不仅要显着增加供地，还要加快供地节奏，”通知称。

同时，要严查购地资金来源，经国土资源部门和有关金融部门审查资金来源不符合要求的，取消土地竞买资格，并在一定时间内禁止参加土地招拍挂；同时要灵活确定土地竞价方式，坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况，严防高价地扰乱市场预期。

通知还要求，各地应督促房地产开发企业严格按照合同约定及时开工、竣工，加快商品住房项目建设和上市节奏，尽快形成市场有效供应；并加强商品住房项目预售管理，严格执行明码标价、一房一价制度，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市，对具备预售条件拖延上市、变相捂盘的项目，要严肃查处。

增加租赁住房有效供应，鼓励房地产开发企业参与工业厂房改造，完善配套设施后改造成租赁住房，按年缴纳土地收益；在租赁住房供需矛盾突出的超大和特大城市，开展集体建设用地上建设租赁住房试点。

此外，通知并要求尽快编制公布住宅用地供应三年滚动计划和中期规划。2017年6月底前，地级以上城市、地州盟所在地和百万人口以上的县（县级市）应编制完成住宅用地供应中期（2017-2021年）规划和三年（2017-2019年）滚动计划，并向社会公布。（完）

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