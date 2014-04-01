博客：中国力推的新型城镇化到底谁是主角？

作者 沈燕

新型城镇化已成为中国重点打造的经济增长新引擎，不过在各路专家学者及官员们密集召开各种研讨会探寻新型城镇化路径时，他们似乎忽略了一个重要的前提：谁才是中国新型城镇化的主角？他们的真正诉求又是什么？

毫无疑问，新型城镇化的主体当然是已经涌入城市的农民工。而各种官方场合出现的城镇化设想，几乎都着眼于“农民市民化”，想当然地认为这些农民工们迫切希望拥有一张城市户口，迫切希望能和当地市民一起享受公共资源，事实果真如此吗？

在农村土地制度改革并行推进的当下，答案恐怕是不尽然。

在深圳打工超过十年的黄先生虽然早就够了深圳市积分入户的资格，但他并没有选择把户口从老家湖南衡阳的近郊迁到深圳，并成为一个深圳市民的想法。

究其原因：深圳房价太贵，动辄2-3万元人民币一平方米的房价，大城市高昂的生活成本，对于月薪只有4,000-5,000元要养家糊口的黄先生而言，是一个太沉重的负担。

此外，还有一个更深的顾虑：如果将户口由湖南衡阳农村迁到深圳，他在家乡拥有的农地就要交还；而在中国大力推进农村土地改革的大背景下，政府已明确表态要提高对农民征地补偿标准，这无疑让有土地的农民们都怀揣了一夜暴富的梦想。

而变为深圳人，就意味着梦想的破灭，以后将会没有退路地生活在“生存压力巨大”的城市。

这显然是他所不愿接受的。事实上，当中国的土地正在成为越来越稀缺的资源时，一定程度上也意味着拥有土地的农民身份将水涨船高。届时会有多少农民愿意放弃农民身份接受含金量并不高的市民身份呢？

中国本月稍早公布新型城镇化规划，目标是有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。而目前中国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率为36%左右。

本周在北京召开的一个有关城镇化研讨会上，在听完海内外研究机构学者们所做的关于中国推进高效、包容、可持续的城镇化报告后，一位参会不具名的官员在私下就直言：“他们根本就不了解中国的城镇化，现在就是在‘被城镇化’。”