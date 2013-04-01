中国城镇化消灭“城中村” 农民工无处安身

3月22日，在北京城区，农民工居住的临时房屋旁边是高层住宅楼。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京/上海3月31日(记者 韩碧如/李卉) - 就在距离上海金融区二十分钟车程的地方，数十名农民工正准备放弃他们在改造的集装箱中建起的家，因为这里将被拆除。

中国新一届领导人决定加速推进城镇化，低廉拥挤的社区正在被拆除。中国政府计划斥资约6万亿美元用于房屋等基础设施建设，未来十年将有约4亿民众成为城市居民。

但讽刺的是，消灭所谓的“城中村”清理的却是农民工的栖身之所，作为城镇化的主体，他们失去了廉价的居所，却未获得替换性住房。土地被市政府卖给房地产开发商，后者再在此修建起一幢幢昂贵的公寓。

这令人质疑中国政府将何以实现其宏伟的目标。

美国农村发展研究所(Landesa Rural Development Institute)北京办事处高级律师李平表示，一方面，法律不允许城中村的农民为农民工扩建房屋，另一方面，地方政府也没钱建造廉租房。

根据政府调查，中国有大约1.3亿农民工租住在“城中村”狭小且被打成各种隔断的房屋中。

根据城市规划者和学者的说法，这种承诺提供廉租房但同时消灭“城中村”的政策导致可供居住的房屋数量净减少，同时扼杀了民间租房市场。

这让那些生活在城市边缘的人面临艰难选择，例如那些生活在上海改装集装箱中的农民工。

来自安徽省的一位农民工李彦新(音)称，“他们不能来了就要求我搬走。我有这么多要卖的东西，这些东西价值至少几万元。”他在自己居住的集装箱房子附近经营着一家便利店。他的利润乃至供应子女上学的来源取决于集装箱村低廉的租金。

地方官员将力气放在清理这些“城中村”的政策上，往往宣称这些住房是建造在政府分配给农民的非农业用地上，因而不能用作商业用途。这些被重新归为“城市用地”的土地能够以高价卖出。

集装箱住房经营者张宝发(音)表示：“不是每个人都住得起高层建筑，特别是我们这些从事废旧品回收的人。”

上海廉租房短缺导致这一富有创意的解决方式的出现——集装箱改造房。

网上流传的集装箱村照片让地方政府官员很没面子。他们誓言要在短时间内清除这些集装箱村。周四，李彦新经营了四年之久的便利店被宣布为未登记店铺。

张宝发说：“这里是农村土地。我租了这块地，买了集装箱，我把它们租出去，我想知道这究竟是不是违法。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。