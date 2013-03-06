中国不会因为城镇化而大规模放行城投债发行--发改委副主任

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透北京3月6日 - 中国推进城镇化的钱从哪儿来，一直是市场热议的话题。中国国家发改委副主任张晓强周三表示，不会因为城镇化而大规模放行城投债发行。
当被问及是否会大规模放行城投债时，他在全国“人大”会议间隙对路透记者的回答是，“不会。”
“城镇化发展还是强调积极稳妥推进，还是要重视质量，不能因为城镇化，用过度发行债券等方式盲目扩张，”张晓强说。
中国巨额地方融资平台贷款已经引发担忧，中央政府对地方融资监管已经一步步收紧。但眼下城镇化已经被定调为中国扩内需的最大潜力所在，加上2013年恰逢官员换届，因此各地方政府纷纷摩拳擦掌，金融市场对新一轮投资热的担忧持续萦绕。
昨日发布的2013年政府工作报告中也已经再度强调，要加强地方债务管理，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题，积极推进地方政府性债务管理制度建设，合理控制地方政府性债务水平。(完)
(发稿 张胜男; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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