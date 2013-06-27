中国城镇化急不来 应对人口迁徙规律做精细化研究--专家

路透北京6月27日 - 在当前经济背景下，中国城镇化方案谨慎推进。国家发改委城市和小城镇改革发展中心研究员易鹏周三表示，此次城镇化更多涉及制度等软建设，急不来，而掌握未来人口迁徙规律有利于减少投资浪费，提高城镇化质量。

易鹏在北师大“流动人口与城镇化”论坛上表示，本轮城镇化可能需要二三十年、一代人来完成，“这么大的系统性工程怎么急得过来？”

他进一步指出，城镇化具有不可逆性，若过早会导致资源浪费；而且本轮城镇化涉及制度改革，需要各界（包括民众）形成共识才能推进，“现在改革处于巨大的博弈时期了，...没有铺垫和氛围营造很难实现目标。”

同日发改委主任徐绍史强调，促进城镇化健康发展需要着力加强制度顶层设计，需要统筹人口、土地、财税金融等重要领域的体制机制改革。中国城镇化的外部条件和内在动力正在发生深刻变化，必须走以提升质量为主的转型发展之路。

易鹏认为，新型的城镇化有赖于精准的数据统计，不但要利用传统统计方法，也应通过互联网新技术提高统计质量和效率，使城镇化更为精细，减少投资浪费。对人口迁徙规律的掌握是其中很重要的内容。

未来的人口迁徙，一方面是城市自身所需劳动力形成推力，另一方面是城市的承载能力形成拉力，以北京为例，产业承载力不成问题，但资源环境却形成约束。“未来人口迁徙是有规律可循的，一定是跟产业承载能力，农民工升级的水平，各区域经济发展格局，和城镇化进程各项要素有关。”他称。

易鹏在调研中发现，现在不少县做规划时倾向于扩大人口规模，甚至到一倍两倍，对政府而言，人口越多也意味着产业规模越大，他认为，掌握未来人口迁徙规律能减少投资浪费，进而对城镇化缺少资金问题也有一定缓解作用。

国务院总理李克强已多次强调本轮城镇化是围绕人的城镇化，相应的，市场也广泛预期户籍改革、社保制度改革将取得一定进展。徐绍史周三也表示，截止目前国内已有14个省探索建立了城乡统一的户口登记制度，18个省根据国务院有关通知出台了具体实施意见，初步为农业人口落户城镇开辟了通道。

另据国内媒体报导，徐绍史还指出，未来将全面放开小城镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件，合理设定特大城市落户条件，逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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