中国国务院称“十三五”间除超大城市 将全面放宽重点群体落户条件

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月11日 - 中国国务院周二发布“推动1亿非户籍人口在城市落户方案”，提出除极少数超大城市外，全面放宽农业转移人口落户条件，以农村学生升学和参军进入城镇的人口、在城镇就业居住五年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工为落户重点。
中国政府网刊登该方案称，“十三五”期间（2016-2020年）户籍人口城镇化率年均提高一个百分点以上，到2020年，全国户籍人口城镇化率提高到45%，各地区户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距比2013年缩小两个百分点以上。
方案要求进一步拓宽落户通道，全面放开放宽重点群体落户限制。除超大城市外，以农村学生升学和参军进入城镇的人口、在城镇就业居住五年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工为重点，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。
省会及以下城市要全面放开对高校毕业生、技术工人、职业院校毕业生、留学归国人员的落户限制；探索实行农村籍高校学生来去自由的落户政策，高校录取的农村籍学生可根据本人意愿，将户口迁至高校所在地；毕业后可根据本人意愿，将户口迁回原籍地或迁入就（创）业地。
对于超大和特大城市，要以具有合法稳定就业和合法稳定住所（含租赁）、参加城镇社会保险年限、连续居住年限等为主要依据，区分城市的主城区、郊区、新区等区域，分类制定落户政策，重点解决符合条件的普通劳动者落户问题。
大中城市均不得采取购买房屋、投资纳税等方式设置落户限制。城区常住人口300万以下的城市不得采取积分落户方式。大城市落户条件中对参加城镇社会保险的年限要求不得超过五年，中等城市不得超过三年。
在配套政策方面，加大对农业转移人口市民化的财政支持力度并建立动态调整机制。落实东部发达地区和大城市、特大城市的主体责任，引导其加大支出结构调整力度，依靠自有财力为农业转移人口提供与当地户籍人口同等的基本公共服务。
将进城落户农民完全纳入城镇住房保障体系，进城落户农民在农村参加的基本医疗保险可规范接入城镇基本医疗保险，并推动符合条件的进城落户农民参加当地城乡居民养老保险或城镇职工养老保险。
方案提出，加快建立健全全国统一的常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率统计指标，准确快捷反映各地区两个指标变动状况，并列入国家和各地区统计公报。
中国十三五规划纲要提出到2020年常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到45%。国家主席习近平在今年4月的政治局会议上表示，要按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，有序消化房地产库存。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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