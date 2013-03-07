中国推进城镇化须谨防地方融资平台风险及新一轮产能过剩

* 城镇化要保质保量，须防千城一面

* 潜存金融风险不得不防，尤其地方融资平台

* 借力城镇化消化过剩产能，须防新一轮产能过剩

* 城镇化更要推进人的城镇化

作者 沈燕

路透北京3月7日 - 推进城镇化无疑已成为中国未来五年乃至更长时间扩内需保增长的助推器，但如何防范由此可能产生的地方融资平台风险，以及借力城镇化消化过剩产能同时避免新一轮的过剩，亦是新一届政府必须直面的巨大挑战。

正在北京召开的中国两会上，与会代表们纷纷对此建言献策。他们并指出，推进过程中如何促进人的城镇化，确保失地农民权益，以及避免布局及功能规划过于雷同，出现千城一面等，均是中国城镇化推进中需要关注的问题。

“城镇化不要走过去的老路，一谈到城镇化全国一窝蜂而起，大量花钱，要盖得漂亮，这些都会促成金融方面危机的发生，一个银行倒闭了就一连串的倒闭，一家企业陷入债务危机，资金链就断了，相互就欠债了，这个要预防。”政协委员、知名经济学家厉以宁在两会期间召开的新闻发布会上称。

他认为，中国最大的风险仍然是金融风险，“我个人的看法是经济增长总是依赖于投资的拉动，现在就结合了城镇化，城镇化的资金从哪里来？地方的筹集，包括用它的债务平台。”假定投资出现过剩、产能过剩，金融资金大量发放以后债款怎么还？这将会使地方压力增大。

国家发改委主任张平周三称，城镇化、工业化、信息化等都为中国扩大内需和投资提供了巨大的潜力，发改委牵头的城镇化发展规划预计今年上半年出台。发改委副主任张晓强则强调，不会因为城镇化而大规模放行城投债发行，“城镇化发展还是强调积极稳妥推进，还是要重视质量，不能因为城镇化，用过度发行债券等方式盲目扩张。”

国家审计署副审计长董大胜日前表示，根据测算中国目前各级政府的债务总规模在15-18万亿元人民币左右，远低于2月份部分国际投行的估算.“但并不意味着我们政府债务没有风险。”他表示，当前部分地方政府注入土地成立平台公司向银行借款，通过影子银行向信托渠道借款，以及向公务员职工集资等方式，都累积了较大风险。

中国即将卸任的本届政府于今年两会所做的政府工作报告，对今年政府工作的建议上，将更多笔墨倾注在民生改善方面，财政预算赤字规模1.2万亿元亦创出历史新高，较上年实际水平大增五成，赤字率升至2%左右。其中财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元大增40%。

**城镇化不是万能药**

寄望推进城镇化来化解中国部分行业的产能过剩，或许是一石二鸟的好办法。不过，寻找到两者之间的契合点，以及不会因此产生新一轮的产能过剩，显然也是城镇化推进中要防范的问题。中国尤其要防范走“先污染后治理”的老路。

张平就指出，投资仍然是拉动中国经济的重要力量，尤其是基础设施及公共服务等方面，城镇化推进就是让农民工享受市场待遇，但许多地方现有的公共服务设施根本无法承载或满足，因此城推化推进中基础设施的投资空间很然很大，“而这些都需要钢材水泥。”

中国几乎年年都在出台淘汰落后产能的目标，并将指标分解下发到各省，但部分行业产能严重过剩仍是一个不争的事实。如钢铁粗钢产量7亿吨，产能10亿吨，目前还在建设；有色金属的铝开工率74%；水泥开工率也只有73%左右，但同时还有在新建的水泥厂。

另外还有其它几个行业，像煤化工、平板玻璃、造船，甚至风电设备、光伏电池、多晶硅等这些行业都是严重过剩的。根据业界评论，一般的开工率、利用率75%以下为严重过剩，实际上这些行业的开工率都不足75%，如光伏电池开工率57%，多晶硅更仅为35%。

全国政协委员、原工业和信息化部部长李毅中指出，通过扩大内需可以化解部分过剩产能，比如钢铁能力过剩，“举个例子，做建筑也好、做桥梁也好，可以做混凝土，也可以做钢结构，但各有缺点。在同等条件下是不是可以多做一些钢结构，把钢材质量提升一些。”

此外，还可以通过市场的转移来消化过剩产能，如从发达地区转移到欠发达地区。但他强调，最根本的是对存量化解，千万不要再形成新的产能过剩，一定要把源头把住，在节能环保、质量安全、自动化水平等各方面提高这些行业的门槛。

“无论是用市场化的办法，还是行政审批备案，这些方面都要加大力度，用各种手段来限制那些已经严重过剩的产业。”李毅中称。

**推进人的城镇化**

改革开放30多年来，从80年代初期中国城镇人口不足2亿人到现在突破7亿人，中国的城镇化步伐不可谓不快。尽管目前中国城镇化率超过50%，但如何推进人的城镇化，以及从过往经验中吸取教训，显然是对新一届政府力推的城镇化有很重要的借鉴意义。

全国政协委员、中央农村工作领导小组副组长陈锡文认为，以往城镇化过程中，存在着粗放、人口城镇化明显滞后以及城市扩张非常快等三个比较突出的问题，在今后的城镇化中应当认真加以解决。

他指出，城市的规划粗放、建设粗放、管理粗放，导致大量资源能源的损耗。如耕地占用过多、水资源短缺、环境污染、交通拥堵等，已成为城市发展过程中不可回避的问题，说明中国的城市化发展面临着可持续发展的严峻挑战。

此外，现在城镇常住人口虽然已经超过7.1亿人，但是12年来增加的2.5亿城镇常住人口，绝大多数都没有所在城市的户籍，其中最主要的是农民工占大多数。

“农民工进城以后为城市的建设和发展做出了巨大贡献，甚至不少人已经在这个城市生活了十年、八年时间或者更长，但是他仍然没有取得城市定居居民的身份，很多必要的公共服务都没有能够享受。所以下一步城镇化的发展必须认真解决人口城市化的问题。”陈锡文指出。

他并提到，中国现在接近有670个城市，还有将近2万个城镇，与改革开放之前相比，增加的倍数是非常明显的。但是城市的布局，以及城市和城市之间，城市和城镇之间，它们的体系和功能都不够明确，因此造成了很多城市的功能不能互补，城市的面貌千城一面，这些情况都应该引起重视。

长期研究三农(农业、农村和农民)问题的陈锡文还指出，如何保障城镇化推进中失地农民的权益也很重要。中国很多城镇的发展对土地财政过于依赖，这就会带来对失地农民合法权益的某种侵犯，“如果城镇化过程变成了剥夺农民、损害农民利益的过程，这个成就就不能持久，社会也很难安定。”(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。